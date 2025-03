Colpo di scena Napoli, commento a sorpresa: Conte esulta

Per il Napoli di Antonio Conte è arrivato in queste ultime ore un commento che, di fatto, ha davvero spiazzato tutti.

Il match scudetto tra Napoli ed Inter è terminato da quasi 24 ore ormai, ma i commenti della partita stessa continuano a monopolizzare il calcio italiano. Troppo importante questa sfida in ottica campionato, con il pareggio che però mantiene tutto invariato in classifica. Complice di ciò anche lo zero a zero dell’Atalanta in casa con il Venezia di Di Francesco.

Archiviato il match contro l’Inter, il Napoli ha in programma la gara di domenica prossima contro la Fiorentina. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, in casa azzurra bisogna registrare un commento spiazzante.

Napoli, Di Marzio sul mercato azzurro: “Billing grande operazione di mercato”

Gianluca Di Marzio, presente in studio, per commentare il match tra gli azzurri e l’Inter, si è soffermato mercato del Napoli di gennaio:

“Abbiamo tanto criticato l’ultima sessione invernale del club partenopeo e invece i cambi di oggi sono stati molto positivi. Billing è entrato alla grandissima quest’oggi, apportando alla squadra fisicità e capacità di inserimento. Grande operazione per il Napoli che l’ha preso in prestito gratuito con riscatto fissato ad appena dieci milioni di euro”.

Il noto giornalista ha poi concluso il suo intervento sul Napoli:

“Abbiamo visto un team azzurro che ha mostrato proprio le qualità del team di Conte, quello ammirato fino ad ora. Anche e, soprattutto, con i cambi e questa forse è la novità”.