Inter, Dumfries spiazza sul Napoli: il commento

Denzel Dumfries, dopo il pari della sua Inter contro il Napoli, ha rilasciato alcune parole che hanno spiazzato tutti.

Il giorno dopo il big match dello stadio Maradona, si continua a parlare di Napoli ed Inter. Il pareggio ha lasciato tutto invariato in classifica e, dunque, lo scudetto si dovrebbe assegnare in un rush finale entusiasmante. Eppure la ‘Beneamata’ ci ha provato, in vantaggio con Dimarco, ha cercato di portare a casa i tre punti ed ipotecare già il campionato.

Gli azzurri, però, hanno reagito alla grande, chiudendo l’Inter nella propria trequarti campo per gran parte del secondo tempo. Alla fine il gol del pari è arrivato con l’inaspettato Billing. Proprio a seguito del match, di fatto, ci sono da segnalare alcune dichiarazioni spiazzanti di Denzel Dumfries.

Dumfries post Napoli: Fatto di tutto per difendere il vantaggio. Ora è corsa a tre

Intervistato dai microfoni di Sportmediaset, infatti, l’esterno olandese ha commentato così il pari del Maradona:

“Non credo si tratti di un’occasione persa, considerando com’è andata la partita. Abbiamo subito il pareggio negli ultimi minuti, è vero, ma abbiamo sofferto tanto ed era quasi impossibile uscire da lì a rete inviolata”.

Poi, parlando di questa pressione del Napoli:

“Non abbiamo giocato come al solito quando avevamo il pallone, abbiamo sbagliato moltissimo e poi ci siamo ritrovati costretti a difenderci a blocco. Va bene così e ora sotto con le prossime partite”.

Sull’inserimento, invece, dell’Atalanta nella corsa scudetto ha dichiarato: