Boom Napoli, il dato non lascia dubbi: gioia Conte

Il match scudetto del Maradona tra Napoli ed Inter, terminato in parità, rimanda tutto alle ultime giornate. Ci sono però buone nuove per l’allenatore azzurro.

Lo scontro diretto al vertice tra Napoli ed Inter di ieri sera è terminato con il punteggio di 1 a 1. Prima la splendida punizione di Di Marco per il vantaggio dei nerazzurri, poi il pareggio di Billing nel finale per i padroni di casa. Un risultato che lascia tutto invariato in vetta alla classifica con la squadra di Inzaghi che mantiene dunque un punto di vantaggio sui rivali.

Buone notizie per Conte: la panchina inizia a dare frutti

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa un’analisi della situazione in casa Napoli, sottolineando il diverso apporto che i non titolari stanno dando a questa squadra. Rispetto alla prima parte di stagione, in questo senso, sembra essere cambiato qualcosa nella squadra di Conte. In precedenza, infatti, c’era una netta distinzione tra i titolari e le riserve, con un rendimento dei secondi nettamente al di sotto dei primi.

Non necessariamente per colpa loro si intende. Il minutaggio è sempre stato poco, così come le opportunità in generale. Non è un caso infatti che il rendimento sia cresciuto in concomitanza di alcuni infortuni e, di conseguenza, con maggiori possibilità e minutaggio. Degne di nota le prestazioni di Spinazzola, nonché Raspadori e anche Gilmour. E poi il grande protagonista del match di ieri, quel Billing che non ti aspetti e che invece tiene vive le speranze scudetto per gli azzurri.

Un’arma in più per Conte per il rush finale

Da citare anche Okafor, grande dubbio di questo mercato, ma altro giocatore importante e che sta ritrovando la condizione migliore. Il suo ingresso in campo nei minuti finali di ieri è stato molto positivo e ha anche procurato l’occasione della vittoria per i suoi nei minuti di recupero. Tutte ottime notizie ovviamente per Antonio Conte che, a differenza di quanto si potesse pensare fino a qualche giornata fa, potrà quindi contare su una rosa più ampia da qui alla fine.

Anche perché presto torneranno David Neres e Zambo Anguissa, non proprio due calciatori qualunque. L’undici titolare del Napoli ha già dimostrato di non invidiare nessuno. Con alternative decisive e in condizione, questa squadra potrà ancora sopperire ad eventuali cali o defezioni. Ci aspetta un gran bel finale di campionato.