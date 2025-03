Un’analisi che ad oggi spiazza anche i tifosi del Napoli: è arrivata dopo il pareggio tra gli azzurri di Conte e l’Inter di Inzaghi.

Che il Napoli abbia lanciato un segnale durante la partita pareggiata ieri contro l’Inter, questo sembra ormai chiaro: la squadra di Antonio Conte è uscita a testa alta dal campo, potendo anche vantare una vittoria “morale” per quanto mostrato sul rettangolo di gioco contro la capolista della Serie A.

Al netto di questo, mancano ancora tante partite e la corsa Scudetto sembra più che mai aperta dopo quanto visto ieri allo Stadio Diego Armando Maradona. Il gol di Billing ha rimesso gli azzurri su un binario giusto, dando anche a tutto l’ambiente la sensazione che quella di Conte è una squadra che non si arrende mai.

Napoli Ultimissime – Napoli-Inter, l’analisi di Paolo Condò spiazza tutti

Sulle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò ha dato la sua disamina su quanto accaduto ieri al Maradona: “Il Napoli è sopravvissuto all’ultimo scontro veramente diretto della sua stagione — d’ora in poi pedalerà in pianura — arrestando l’emorragia dell’ultimo mese con una ripresa garibaldina e il gol di un giocatore nuovo, Billing, cosa che dopo tutte le tensioni post-mercato assume anche un valore simbolico”, ha detto il giornalista.

Ed ancora, Condò ha proseguito: “Avanti sin quasi alla fine, l’Inter ha confermato anche incerottata di essere la squadra più forte del torneo: ma non abbastanza da poter gestire in sicurezza lunghe pressioni come questa del Napoli o picchi di adrenalina come quelli prodotti dalla Juve”.

“L’Inter stenta a trattenere il risultato che vuole, e avrebbe avuto bisogno dei 4 punti di vantaggio per affrontare le (felici ma inevitabili) complicazioni della Champions e dei due derby di Coppa Italia, che richiederanno tesori di energia nervosa”, ha detto Paolo Condò attraverso il Corriere della Sera.