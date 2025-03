Antonio Conte tra i protagonisti del pareggio tra Napoli ed Inter, con gli azzurri che hanno tenuto sotto scacco la squadra di Inzaghi per tutta la partita.

Il pareggio tra Napoli ed Inter sarebbe avere un vincitore potenziale: gli azzurri, al netto del punto portato a casa, stanno collezionando tutta una serie di elogi più che positivi. L’1-1 del Maradona per molti non rispecchia il reale andamento della partita, con il Napoli che è sembrato nettamente superiore agli avversari sotto diversi punti di vista.

Al netto degli infortuni che hanno messo in difficoltà i partenopei (David Neres ed Anguissa su tutti), Conte è riuscito comunque a dare un’impronta importante alla squadra, tenendo l’Inter sotto scacco ed andando a firmare il gol del pareggio nella fase finale della partita.

Si poteva fare di più? Certo, l’occasione di Ngonge alla fine della partita grida vendetta, ma nel complesso tutti parlano di un Napoli che è uscito dal Maradona con la consapevolezza di essere in assoluto un’avversaria di tutto rispetto per l’Inter di Simone Inzaghi.

Ultime Calcio Napoli – Le due mosse di Conte in Napoli-Inter

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport analizza la partita e pone l’attenzione sull’operato dell’allenatore del Napoli: “Senza Neres e Anguissa, indovina tutte le mosse: in partenza con Gilmour, prezioso in fase difensiva e in costruzione, e strada facendo con Billing e la virata al 4-3-3″, scrive il Corriere.

Ed ancora: “Napoli superiore nel gioco, nella produzione (19 tiri a 6), nelle occasioni e nel carattere: rimonta. Alla fine? Chance sprecata ma scudetto apertissimo”, l’analisi del Corriere dello Sport.

Insomma, un pareggio che porta in calce proprio la firma di Antonio Conte, abile ad andare oltre i problemi e costruire una formazione in grado di andare a stanare l’Inter praticamente per tutta la partita.