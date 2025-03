Napoli-Inter, la statistica segreta che favorisce Conte: il dato sorprendente

Napoli-Inter è distante solo poche ore e spunta una statistica sulla quale Antonio Conte avrà lavorato prima del big match: il dato sorprendente

La sfida tra Napoli e Inter è ormai vicinissima. Mancano solo poche ore al big match che potrebbe decidere il campionato, con i nerazzurri che partono avanti di 1 solo punto in classifica. La squadra di Antonio Conte sarà costretta a inseguire dopo un mese di febbraio horror in cui sono arrivati solamente 3 punti in quattro partite contro Roma, Udinese, Lazio e Como.

Al Maradona si preannuncia un tutto esaurito che dovrà guidare i partenopei verso il ritorno alla vittoria, quella che manca dal 25 gennaio scorso con la Juventus. Senza Neres e Anguissa, i padroni di casa si potrebbero affidare ancora a un 3-5-2 con Lobotka e Gilmour uno al fianco dell’altro. Occhio anche a Billing, scelto da titolare nell’ultima contro il Como e scalpitante dalla panchina.

Napoli-Inter, l’incredibile statistica che aiuta Conte: i numeri

Quella delle 18 non sarà, ovviamente, una partita come le altre. La tensione e l’adrenalina la faranno da padrone e nei momenti più concitati potranno saltare tutti gli schemi. Conte e Inzaghi, però, avranno studiato ogni minimo dettaglio dell’avversario per presentarsi nel migliore dei modi alla gara. Tra i dati analizzati dai due allenatori e dal loro staff, anche quello legato ai gol di testa.

Una particolare statistica, infatti, vede come protagoniste proprio le due squadre in piena lotta per lo scudetto. Da una parte l’Inter che ha segnato 11 gol di testa in campionato, e dall’altra il Napoli, che non ha mai incassato una singola rete di testa in tutta la stagione. I nerazzurri sono primi nella statistica in Serie A, così come i partenopei per quella a livello difensivo.

Uno scontro tra titani in questa speciale statistica, che fa sorridere Conte, il quale potrebbe annullare una delle armi più pericolose di Inzaghi. Occhi apertissimi per quella che sarà una delle sfide più importanti di tutta la stagione di entrambe le squadre. Il Napoli potrebbe tornare in testa a +2, mentre l’Inter potrebbe allungare a +4 e provare a chiudere la pratica scudetto.