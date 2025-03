Novità David Neres, cambia la data del rientro dall’infortunio

Ecco come sta David Neres e quali sono le sue condizioni a seguito dell’infortunio al polpaccio: cambia la data del rientro in campo

Fermato nella prima metà di febbraio, David Neres sta facendo di tutto per tornare dall’infortunio quanto prima. Come dichiarato da Antonio Conte, c’è un fattore che accomuna il problema del brasiliano a quello di Anguissa, l’ultimo a subire un problema muscolare. Infatti, entrambi hanno accusato fastidi fisici l’indomani dall’ultima gara disputata.

David Neres è indisponibile per una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra che lo tiene fuori già da diverse settimane. Salterà ancora Inter e Fiorentina, due big match al Maradona, ma potrebbe anticipare di qualche giorno il suo rientro in campo.

David Neres, la nuova data del rientro

Inizialmente, si pensava che l’attaccante brasiliano potesse tornare solo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali previsi a marzo, a seguito della 29a giornata. L’obiettivo, dunque, era averlo a disposizione per Napoli-Milan.

In realtà, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, David Neres potrebbe anticipare il suo ritorno in campo all’ultima sfida prima della sosta. Nel mirino c’è la trasferta di Venezia, in programma domenica 16 marzo alle ore 12:30.

I miglioramenti sono sensibili, sottolinea la Rosea sulle condizioni dell’attaccante sudamericano. E dopo la rifinitura di Napoli-Inter, Neres ha scherzato con i tifosi fuori al centro sportivo di Castel Volturno in merito alle sue condizioni. Alla domanda su come stesse, ha risposto negativamente accennando un sorriso ironico. Dunque, tutto procede secondo i piani. O addirittura, meglio.

Come gioca il Napoli senza Neres

Ennesima partita senza un esterno d’attacco titolare, visto che successivamente alla cessione di Kvaratskhelia, il Napoli ha faticato a comprare il suo sostituto e Okafor non è al meglio. Così, dopo l’infortunio di Neres, Conte è stato costretto a rivedere i suoi piani.

Il mister ha rispolverato il 3-5-2 che metterà in pratica anche contro l’Inter. Farà affidamento alla coppia Raspadori e Lukaku, rinunciando alle ali. Gli esterni di centrocampo saranno Spinazzola e Politano, che garantiranno copertura e affondi sulle rispettive fasce.

L’unico vero dubbio è a centrocampo, anche se nelle ultime ore sembra che Conte si sia deciso a lanciare nuovamente titolare Gilmour, lasciando Billing in panchina e pronto a subentrare a gara in corso. Formazione rimaneggiata, in attesa del ritorno di David Neres e del 4-3-3.