Ventunesima giornata del campionato Primavera 2 tra Napoli e Monopoli di scena allo Stadio ‘Giuseppe Piccolo’ di Cercola.

Primo tempo

37′ – Ancora protagonista Mboumbou per gli azzurrini: altra sponda del numero 9 per Borriello che offre un buon cross ma non trova il sostegno dei compagni.

26′ – Ennesimo squillo del Napoli con Mboumbou che si gira in area di rigore e colpisce al volo. Il suo tentativo finisce fuori.

20′ – Giocata di enorme spessore da parte di Mboumbou che offre uno splendido pallone a Borriello. L’esterno azzurro riceve e si avvia verso la porta ma non riesce a sfondare la retroguardia del Monopoli.

17′ – Napoli arrembante in questa prima frazione di gioco. Popovic e Borriello duettano nei pressi dell’area di rigore, pone resistenza la difesa pugliese.

14′ – Azzurrini a un passo dal vantaggio con De Chiara! Il centrocampista ci prova con il mancino, provvidenziale l’intervento di Silvestri.

12′ – Assedio del Napoli, pericoloso anche sulla fascia sinistra con Borriello. Altro calcio d’angolo per i ragazzi di mister Rocco.

11′ – Combinazione sul versante destro tra Russo e Malasomma. Interessante lo spunto del numero sette partenopeo che ottiene corner.

8′ – Gran conclusione di De Martino dai trenta metri, il pallone termina oltre la traversa.

4′ – La prima occasione della partita è del Napoli. Azzurrini pericolosi con Mboumbou che crea pericoli in area di rigore e guadagna calcio d’angolo.

1′ – Inizia il match! Il Monopoli muove il primo pallone della gara.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

NAPOLI: Turi, Di Martino, Colella, Gambardella, Russo, De Chiara, Malasomma, De Martino, Mboumbou, Popovic, Borriello. PANCHINA: Sorrentino, Zago, F.Distratto, Khraban, Cimmaruta, D.Distratto, Pinzolo, Napoletano, Anic, Gisondi. All. Rocco

MONOPOLI: Silvestri, Collaro, Bernardis, Mancino, Rolla, Di Bari, Martini, De Gennaro, Depalo, La Sorsa, Paukstys. PANCHINA: 12 De Michele, 13 Lamacchia, 14, Marchionna, 15 De Palo, 16 Spadavecchia, 17 Lamberta, 18 Persichini, 19 Di Cagno, 20 Fracchiolla, 21 Madio. All. D’Ermilio

Cari lettori e lettrici di SpazioNapoli buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli–Monopoli Primavera 2. Test di fondamentale importanza per gli azzurrini, chiamati ad avvicinarsi al Frosinone capolista in vista dello scontro diretto in programma il prossimo sabato. La formazione guidata da mister Rocco riceverà, dunque, la visita della penultima forza del campionato: l’imperativo è vincere anche per mettere alle spalle il deludente pareggio contro la Ternana.