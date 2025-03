Inzaghi sceglie i titolari anti Napoli: la decisione su Zielinski e Thuram

Napoli-Inter nel segno del ritorno al Maradona di Zielinski: ecco l’undici titolare scelto da Simone Inzaghi

È arrivato il giorno della tanto attesa sfida Scudetto che si disputerà al Diego Armando Maradona, alle ore 18:00 di questo sabato 1 marzo. Napoli e Inter si daranno battaglia per un confronto acceso, forse equilibrato, ma gli azzurri hanno almeno due titolari indisponibili.

Infatti, Anguissa e Neres non faranno parte della gara a causa di un infortunio. Inoltre, Conte ha appena recuperato Olivera, ancora non in perfette condizioni. Ci sarà Spinazzola e sarà da scegliere il centrocampista che prenderà il posto del camerunense. Al momento, Gilmour starebbe vincendo il ballottaggio su Billing, pronto a subentrare.

L’Inter, invece, si avvicina alla miglior formazione schierabile. Inzaghi ha ruotato in Coppa Italia, sfruttando le seconde linee. Non bisogna dimenticarsi che i nerazzurri saranno impegnati tra pochi giorni anche in Champions League per l’andata degli ottavi di finale contro il Feyenoord. Insomma, calendario fitto e pochi giorni per recuperare.

Napoli-Inter, Thuram c’è: cambia tutto il centrocampo

Simone Inzaghi avrebbe sciolto le riserve in merito alle condizioni di Marcus Thuram, non al 100% nelle ultime partite a causa di un problema alla caviglia. L’allenatore in conferenza aveva dichiarato che:

“Thuram sta bene, ha dato rassicurazione, vedremo se partirà titolare”

Stando alle ultime di Sky Sport, il tecnico punterà ancora su Thuram nella coppia con Lautaro Martinez. Il temibile duo franco-argentino, che proverà a insidiare la difesa a tre di Antonio Conte.

Farà parte del match anche il grande ex Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, a differenza della gara di Coppa Italia vinta contro la Lazio, non partirà titolare. In realtà, Inzaghi cambierà totalmente il cuore del centrocampo: fuori Frattesi, Asllani e Zielinski.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico nerazzurro si affiderà al 3-5-2 classico, con Martinez tra i pali e la difesa a tre formata da Bisseck, Acerbi e Bastoni. Gli esterni tutta fascia saranno confermati rispetto alla gara di coppa appena disputata e vinta contro la Lazio: Dumfries a destra, Dimarco a sinistra.

A centrocampo i titolarissimi: Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. L’armeno è stato oggetto di discussione in settimana, poiché in Inter-Genoa avrebbe meritato un cartellino giallo che gli avrebbe precluso la disponibilità a questa gara per via della diffida. L’arbitro, però, decise di non estrarre l’ammonizione, nonostante la trattenuta vistosa di Mkhitaryan su Miretti fosse plateale e etichettabile come il più classico dei falli tattici da ammonire. Per l’attacco zero dubbi: Lautaro Martinez e Thuram.

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez