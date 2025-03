Conte via dal Napoli per la Juventus: la verità sull’addio e sulla trattativa

Antonio Conte accostato nuovamente alla Juventus, dopo pochi mesi a Napoli e nonostante il contratto: ecco come stanno le cose

La Juventus riflette sul futuro di Thiago Motta, già fuori dalle coppe e con una classifica tutt’altro che soddisfacente. Cristiano Giuntoli allontana il pessimismo e conferma il tecnico, ma le prestazioni fanno storcere il naso. E i tifosi bianconeri vogliono risultati e crescita di una rosa che finora ha solo deluso le aspettative. Specialmente i nuovi acquisti.

Basti pensare a Douglas Luiz, costato carissimo dalla dirigenza juventina, un oggetto misterioso fermato da infortuni e performance ben lontane da quanto ci si potesse aspettare. O Koopmeiners, lontano parente da quello conosciuto sotto la guida di Gasperini all’Atalanta. E ancora Nico Gonzalez, pagato circa 30 milioni dalla Fiorentina.

Ad ogni modo, l’uscita dalla Coppa Italia contro l’Empoli ha posto di nuovo Thiago Motta al centro del dibattito: continuare con lui o separarsi, magari subito? La separazione istantanea sembra scongiurata, ma a fine stagione nulla è dato per scontato. Anche con una qualificazione in Champions League, la panchina della Juventus potrebbe avere una nuova guida. E la Gazzetta dello Sport inserisce anche Antonio Conte tra i papabili nomi.

Conte-Juventus, ecco qual è l’ostacolo

La Gazzetta dello Sport sottolinea che il flirt tra Antonio Conte e la Juventus è rimasto vivo, sin da quando le strade si sono separate in quella famosa estate del 2014. Il mister lasciò i bianconero dopo uno scontro su vedute di mercato con il presidente Agnelli. La Juve proseguì con Allegri, che raggiunse due finali di Champions League e continuò a dominare in campionato.

Ad ogni modo, Conte ha sempre sostenuto i colori bianconeri, per via del suo passato da calciatore e da allenatore. Poi, quando indossa la divisa del club per cui ha firmato il contratto, diventa un professionista esemplare. Il tifoso numero uno dei suoi ragazzi e chiaramente di se stesso.

Per la Rosea, il nome del tecnico leccese rientrerebbe tra quelli possibili per un post Thiago Motta. O meglio, un sogno. La Juventus seguirà a distanza l’evolversi del rapporto tra Conte e il Napoli, legati da un contratto di 3 anni. Proprio l’accordo raggiunto nell’estate 2024 con De Laurentiis, rappresenterebbe un ostacolo al momento per la dirigenza bianconero.

Juventus, altri nomi per il post Thiago Motta

Tra i profili valutabili per il successore dell’italo-brasiliano, c’è ovviamente Gasperini che ha già dichiarato di non voler rinnovare con l’Atalanta. A fine stagione si vedrà se continuare questa lunga storia d’amore o concluderla un anno prima della scadenza del contratto.

Occhio anche ad Igor Tudor e Roberto De Zerbi, attualmente impegnato al Marsiglia. I suoi risultati in Francia stanno richiamando l’attenzione dei top club europei e in particolare della dirigenza juventina. Ancora non ci sarebbero stati contatti, ma un approccio potrebbe essere tentato nei prossimi mesi.