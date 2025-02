Futuro in bilico per Conte? La rivelazione è clamorosa: c’entra un noto club

Il nome di Antonio Conte continua ad essere sulla bocca di tutti. L’attuale tecnico del Napoli potrebbe approdare altrove in vista della prossima stagione.

Con l’avvento di Antonio Conte in panchina, a Napoli è partito un nuovo progetto. Quest’ultimo, è stato imbastito dal presidente Aurelio De Laurentiis e dai restanti dirigenti, i quali credono fortemente nelle qualità del tecnico. La risposta dell’allenatore è arrivata in modo molto rapido e basti ripensare all’attuale posizione in classifica dei partenopei. Quest’ultimi, dopo una stagione da dimenticare, sono tornati competitivi grazie al DNA vincente del numero presente in rosa: Antonio Conte. Qualcosa, però, starebbe cambiando e potrebbe riguardare proprio il club azzurro.

Conte alla Juventus? L’annuncio è incredibile: cosa sta succedendo

Antonio Conte è uno dei tecnici migliori presenti nel panorama calcistico ed europeo. L’attuale allenatore del Napoli ha dimostrato ancora una volta di saper tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi, motivo per il quale i partenopei contendono lo Scudetto all’Inter. I primi mesi dell’ex calciatore in Campania non sono però stati solo rose e fiori, in quanto il mercato di gennaio potrebbe aver causato non pochi problemi.

La cessione di Kvaratskhelia, le difficoltà nell’ingaggiare nuovi profili e tanto altro avrebbero reso insoddisfatto Antonio Conte. Non a caso, il nome del tecnico sarebbe uno dei più chiacchierati negli ultimi giorni. A tal proposito, come riportato da Sandro Sabatini, noto giornalista, sul proprio canale “YouTube” ci sarebbe anche la Juventus tra i club interessati al tecnico.

L’esperto giornalista, infatti, ha parlato con estrema decisione del possibile interesse del club bianconero nell’ingaggiare Antonio Conte in vista della prossima stagione. Di seguito le sue parole.

“Non ci sono certezze, ma attenzione Giuntoli e Pompilio hanno avuto modo di sondare l’eventuale di Gasperini. Va detto che Giuntoli e il suo staff attraverso la Juve e amici hanno mandato un messaggio a Conte. Al momento, con la Juventus qualificata in Champions la guida dovrebbe essere affidata a Gasperini o Conte”.

Conte e il contratto con il Napoli: sarà addio?

Ad oggi, Antonio Conte è blindato dal Napoli. La società non può che essere entusiasta dell’operato del proprio allenatore, anche se nell’ultimo periodo sono state avvertite alcune “frizioni”. Tali problematiche sono state citate anche dallo stesso protagonista durante le numerose conferenze stampa.

Il calcio è spesso imprevedibile, motivo per il quale può succedere qualsiasi cosa. Antonio Conte ha un contratto con il Napoli valido fino al 30 giugno 2027, quindi per altre due stagioni. Tale accordo ha una validità molto importante, motivo per il quale sarà difficile “strappare” ad Aurelio De Laurentiis il proprio condottiero.

Ciò nonostante, però, la situazione va monitorata in quanto le sorprese sono dietro l’angolo. Tanto dipenderà anche dalla Juventus e dalla possibile qualificazione alla prossima Champions League, dalla quale passa il futuro del club bianconero e forse anche quello di Antonio Conte.