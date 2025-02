Napoli, smentita su Conte e De Laurentiis: l’annuncio

Continuano a circolare voci sui rapporti ormai logori tra il presidente De Laurentiis e Antonio Conte: arriva l’annuncio in diretta

Sembra di colpo sparito l’entusiasmo nel capoluogo campano dopo le fanfare che hanno preceduto questo nero febbraio: i tre punti nelle ultime quattro partite hanno fatto perdere la testa della classifica alla squadra di Antonio Conte, uscita monca dal discutibile mercato invernale e logora nelle energie fisiche e mentali dopo tre mesi vissuti da capolista.

Le avvisaglie c’erano state già nel match contro la Roma, ma le successive tre giornate, e gli infortuni che hanno colpito a cascata la rosa partenopea, hanno dato conferma che qualcosa deve essersi incrinato nel Napoli, apparso poco lucido e molto appesantito nelle ultime uscite stagionali. Il casus belli sembra da ricercare nel mercato di gennaio: mai era successo che una squadra capolista indebolisse la sua rosa privandola del suo miglior giocatore. Il sostituto poi, è arrivato dalla periferia di Milano, infortunato e completamente fuori condizione: da lì qualcosa sembra essersi guastato, anche tra Adl e Antonio Conte.

Napoli, lite tensione Conte-Adl: Chiariello chiarisce in diretta

Negli ultimi giorni erano circolate voci di rapporti ormai logori tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte a causa del mancato mercato invernale. Intervenuto in diretta nel corso del programma “Buongiorno Napoli” di Radio CRC, il giornalista Umberto Chiariello ha deciso di smentire con forza le voci dopo l’imbeccata di un telespettatore.

“Rapporti rovinati tra Conte e De Laurentiis? Ma in base a cosa, sono cose che non conoscete. De Laurentiis a gennaio era a Los Angeles e non ha proprio proferito parola. Ha lasciato il mandato a Manna e Conte, con Chiavelli a controllare contratti e conti, ma mai come stavolta non è intervenuto. Perché Conte dovrebbe prendersela con De Laurentiis?“.

Napoli, in emergenza verso il match scudetto

Al netto delle responsabilità per il mancato mercato invernale, la sostanza è che il Napoli si ritrova nel periodo caldo della stagione con una rosa ridotta all’osso e senza ricambi di livello per mantenere alte le prestazioni: agli stop di Neres e Spinazzola, sicuramente non nuovi a questo tipo di infortunio muscolare, si è sommato anche il forfait di Anguissa che ne fino a dopo la sosta delle nazionali.

In vista del big match di domani, Conte dovrà fare affidamento su molti di quei giocatori che fino ad ora hanno giocato solo scampoli: in attacco il rinato Raspadori, molto più a suo agio con il ritorno al 352, mentre in mezzo al campo dovrebbe essere nuovamente il turno di Billing, oggetto misterioso fino alla trasferta di Como dove si è espresso come uno dei migliori in campo.