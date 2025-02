Ribaltone Napoli, soluzioni a sorpresa per l’Inter: Conte sorprende

In casa Napoli, proprio per la sfida di domani contro l’Inter, bisogna registrare delle possibili scelte da parte di Antonio Conte.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver perso contro il Como, si stanno preparando per un match che potrebbe dare una svolta definitiva alla loro stagione. Gli azzurri, infatti, domani ospiteranno allo Stadio Diego Armando Maradona l’Inter di Simone Inzaghi.

Dopo l’ultimo turno di campionato, dunque il Napoli ha subito l’occasione di compiere il controsorpasso ai danni della ‘Beneamata’. Anche se bisogna dire che, come tutti sanno, la squadra di Antonio Conte non arriva nel migliore dei modi a questo scontro diretto. Proprio per questo motivo il tecnico pugliese ha in mente diversi cambiamenti.

Napoli-Inter, dubbio Billing-Gilmour per Antonio Conte: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, Conte ha in mente due soluzioni per sostituire l’infortunato Frank Anguissa (fermo ai box per almeno una ventina di giorni per uno stop muscolare). La prima è quella che si è vista già domenica scorsa, ovvero quella che porta l’inserimento dal primo minuto di Billing.

Mentre la seconda va nella direzione opposta, visto che stiamo parlando di un giocatore totalmente diverso dall’ex Bournemouth. Il calciatore in questione è lo scozzese Gilmour. Antonio Conte, di fatto, sta valutando anche l’ipotesi di poter schierare con l’Inter il doppio play. Il modulo del Napoli contro i nerazzurri, nonostante le indiscrezioni circolate questa settimana, sarà comunque quello del 3-5-2. Da segnalare, però, anche un altro ballottaggio per il tecnico pugliese.

Napoli, c’è anche un altro ballottaggio per l’Inter: Olivera- Spinazzola

Sulla corsia sinistra, infatti, Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola si giocheranno il posto per la corsia sinistra. Il favorito, almeno per il momento, è sicuramente il giocatore italiano. L’ex Getafe, infatti, sembra essere indietro di condizione per partire dal primo minuto in un match così complicato. Per il resto, quindi, la formazione del Napoli di domani contro l’Inter dovrebbe quella vista a Como.

Il Napoli, quindi, avrà ancora una volta l’attacco da Giacomo Raspadori e Romelu Lukaku. Proprio su quest’ultimo si era parlato anche di una possibile panchina, vista anche la prestazione fornita domenica scorsa contro il Como di Cesc Fabregas. Tuttavia, il belga avrà comunque l’occasione di poter punire la sua ex squadra.