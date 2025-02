Colpo di scena Napoli, Lukaku soprende tutti: il dato lascia a bocca aperta

Il Napoli di Conte giocherà sabato contro l’Inter, ma prima bisogna segnalare un dato su Romelu Lukaku che ha spiazzato davvero tutti.

Dopo aver perso contro il Como di Cesc Fabregas, di fatto, il Napoli di Antonio Conte è atteso dalla gara che può cambiare tutto il prosieguo della sua stagione. I partenopei, infatti, sabato prossimo ospiteranno allo Stadio Diego Armando Maradona l’Inter di Simone Inzaghi.

Come tutti sanno, proprio a seguito dell’ultimo turno di campionato, il Napoli arriva a questo scontro diretto da secondo in classifica con un punto di svantaggio dalla ‘Beneamata’. Tra gli uomini a cui si affiderà Antonio Conte per questa sfida così importante contro l’Inter bisogna sicuramente inserire Romelu Lukaku. Anche perché su quest’ultimo bisogna registrare un dato sorprendente.

Il Napoli non può fare a meno di Lukaku: ecco perché

Come riportato dalla redazione del quotidiano italiano ‘La Repubblica’, nonostante il rendimento sottotono di queste ultime settimane, il centravanti belga resta un punto cardine del Napoli. Basti pensare che, nonostante i soli otto palloni toccati da Lukaku con il Como, gli azzurri hanno sofferto tantissimo dal momento della sostituzione dell’ex giocatore di Inter e Roma.

Senza Romelu Lukaku, di fatto, il Napoli ha subito ancora di più la pressione del Como. Il belga, seppur senza riuscire ad essere pericoloso, riusciva comunque a tenere impegnata la difesa della squadra di Cesc Fabregas. Questo dato, di fatto, dimostra che il team di Antonio Conte non può fare a meno di ‘Big Rom’. Contro l’Inter, quindi, sarà confermata sua presenza e al suo fianco ci sarà Giacomo Raspadori.

Napoli, Conte contro l’Inter dovrebbe confermare il 3-5-2: i dettagli

A sorpresa, almeno secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il Napoli anche con l’Inter giocherà con il 3-5-2. Con il ritorno di Mathias Olivera, di fatto, si pensava che Antonio Conte potesse tornare ad una difesa a quattro, ma secondo le ultime indiscrezioni non sarà così. Su questa scelta del tecnico pugliese, ovviamente, pesa anche l’infortunio di Frank Anguissa.

Il camerunense, infatti, ha riportato un infortunio che lo farà stare fermo ai box almeno per una ventina di giorni. Al suo posto dovrebbe giocare Billing, ma sempre nel 3-5-2 visto sia con la Lazio che con il Como. Da vedere chi giocherà sulle corsie, visti i ballottaggi Spinazzola-Mathias Olivera e Di Lorenzo-Politano.