Garnacho, il Napoli può davvero tornare a sperare: da Manchester l’assist per gli azzurri

Alejandro Garnacho è stato a lungo un obiettivo del Napoli nel corso della scorsa sessione di calciomercato e c’è già chi parla di un possibile nuovo assalto in estate.

Il momento in casa Napoli non è certamente dei più agevoli: i tre punti ottenuti nelle ultime quattro partite del campionato di Serie A sono un rendimento fin troppo deludente per una squadra che aveva abituato a ben altro nel corso di questa stagione. Ad avere un peso non indifferente sono i vari infortuni che hanno complicato e non di poco i piani di Antonio Conte, che nelle ultime due partite si è visto costretto a ripiegare addirittura sul 3-5-2.

Anche il mercato di gennaio, che ha deluso in primis la società stessa così come ammesso diverse settimane fa dal direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, ci ha messo del suo. L’addio di Khvicha Kvaratskhelia pesa e non poco nell’economia di questi ultimi mesi, con gli azzurri che non sono riusciti nemmeno a sostituirlo come si voleva. Tra gli obiettivi, a tal riguardo, c’era Alejandro Garnacho, ma tale scenario si è affievolito a causa delle richieste alte da parte del Manchester United. Ora, però, le polemiche di queste ultime ore potrebbe agevolare la società, nel caso in cui gli azzurri dovessero decidere di riprovarci nella prossima finestra di mercato.

Manchester United, Garnacho di nuovo al centro delle polemiche

Alejandro Garnacho, giocatore del Manchester United a lungo corteggiato dal Napoli in occasione del mercato di gennaio, torna a far parlare di se.

In particolare, fa discutere la reazione da parte del calciatore che, nel corso della sfida di Premier League contro l’Ipswich Town, vinta con sofferenza dalla squadra di Ruben Amorim per 3-2, soprattutto a causa dell’espulsione di Patrick Dorgu. Quest’ultima ha scaturito la decisione da parte del tecnico portoghese di rinunciare al 43′ del nazionale argentino, che si è diretto negli spogliatoi senza salutare il suo allenatore.

Garnacho, Ruben Amorim: “Gli parlerò”

A Manchester circolano nuove voci circa un possibile nuovo inasprimento dei rapporti tra il tecnico dello United, Ruben Amorim, e l’ex obiettivo di mercato della SSC Napoli, Alejandro Garnacho.

L’allenatore ha spiegato che parlerà con il calciatore in seguito alla reazione certamente fuori luogo. Una presa di posizione che in molti già vedono come una nuova rottura tra le parti. Chissà che questo non possa in qualche modo agevolare un eventuale assalto degli azzurri per quest’estate.