Via libera totale, ultim’ora dall’estero: potrebbe essere l’erede di Kvara

Arriva, seppur in linea teorica, il via libera totale per il possibile colpo della SSC Napoli: il club azzurro potrebbe trovare strada libera per chi potrebbe effettivamente sostituire Khvicha Kvaratskhelia sulla fascia sinistra.

Guardare con una certa ambizione alla vetta non è certamente utopia, pur consapevoli che servirà un rendimento davvero importante per portare a casa uno Scudetto che avrebbe davvero dell’incredibile, considerate le premesse di inizio stagione. E malgrado il direttore dell’area sportiva, Giovanni Manna, tenti di mantenere tutti con i piedi ben piantati al suolo, in città la suggestione di poter dire la propria fino alla fine per la vittoria del Tricolore continua a tenere banco.

Il mercato di gennaio, però, sicuramente non ha aiutato Antonio Conte, che si è visto costretto a salutare a stagione in corso Khvicha Kvaratskhelia, accasatosi al Paris Saint Germain nella scorsa sessione. Al suo posto, il Napoli ha puntato sul prestito di Noah Okafor dal Milan, anche se il nazionale svizzero è ancora alle prese con una preparazione fisica ad hoc per cercare di ritornare quanto prima al top della forma fisica. È lecito aspettarsi, però, che in vista dell’estate il club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis possa procedere a un investimento anche importante, magari capitalizzando l’interesse per uno dei giocatori accostati con forza agli azzurri nelle scorse settimane.

Calciomercato SSC Napoli, L’Equipe: “Zhegrova, il Lille può dare l’ok alla cessione”

In estate Edon Zhegrova, attaccante esterno di proprietà del Lille, potrebbe dire addio alla Ligue 1. Ad averlo ammesso è, sostanzialmente, il giocatore stesso quando spiega che non rinnoverà il suo contratto in essere con i francesi (che scade nel giugno del 2026).

Secondo quanto riportato da L’Equipe, il Lille potrebbe decidere di dare l’ok definitivo alla partenza dell’esterno, già vicino ai partenopei nella scorsa parentesi invernale di calciomercato. A gennaio, però, il club francese si è opposto alla cessione, ma in vista dell’estate – considerando anche la presa di posizione del diretto interessato – la situazione potrebbe essere completamente diversa. In caso di nuovo assalto della società partenopea, dunque, potrebbe arrivare l’ok totale da parte della compagine transalpina.

Notizie mercato Napoli calcio, attesa per capire il “vero” sostituto di Kvara

Salvo colpi di scena, Noah Okafor non resterà a Napoli al termine della stagione in corso. L’obiettivo del club azzurro, infatti, è di puntare su un altro tipo di calciatore per il presente ma anche per il futuro.

E chissà che, così come potrebbe essere per Zhegrova, non possa ritornare nuovamente d’attualità Alejandro Garnacho del Manchester United, con la speranza che i Red Devils possano eventualmente rivedere verso il basso le proprie pretese.