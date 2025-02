Manna: “Classifica meritata da Conte e la squadra”, poi il messaggio di sfida all’Inter

Il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset in vista della sfida al vertice contro l’Inter, in programma per sabato pomeriggio al Diego Armando Maradona.

Grande attesa in città per la sfida Scudetto contro l’Inter: la squadra azzurra è reduce da un momento delicato, considerando i tre punti nelle ultime quattro partite di Serie A, con tre pareggi e l’ultima sconfitta in casa del Como. L’auspicio è che il Napoli, considerando le molteplici difficoltà anche legate all’infermeria (da ultimo, l’infortunio di Frank Zambo Anguissa), possa reagire in un match che può dire molto in merito alla lotta per il Tricolore.

A parlarne è stato il direttore dell’area sportiva del club partenopeo, Giovanni Manna, intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. Nel corso del suo intervento, il dirigente azzurro ha avuto modo di applaudire il lavoro fatto dalla squadra e da Antonio Conte, marcando il fatto che questa partita, in ogni caso, non andrà a influenzare in alcun modo quanto di buono fatto fino a ora.

News SSC Napoli, parla Manna: “L’Inter è una squadra costruita per vincere”

“Il percorso che stiamo facendo ci sta dicendo che siamo in una posizione di classifica vantaggiosa, ce lo siamo meritati e guadagnati, partita dopo partita. Ed è con la stessa mentalità che vogliamo affrontare il resto delle partite, concentrati e lavorando giorno dopo giorno, partita dopo partita. Non ci precludiamo nulla: è chiaro che la vetta non è stata all’inizio un nostro obiettivo, ma la squadra e il tecnico sono stati bravi a conquistare questa posizione ed è normale che vogliamo tenercela. Nel caso in cui non accadesse non dobbiamo essere disfattisti. Dobbiamo essere propositivi perché significa che potremmo gettare comunque delle base importanti per il futuro. Affrontiamo una squadra forte (l’Inter, ndr), costruita per vincere: è un dato di fatto e non è per scaricare pressione su di loro, è la verità. Arriviamo da un percorso diverso e siamo un club diverso, ma ci siamo guadagnati la possibilità di giocare questa partita con passione e determinazione, sapendo che è una partita. Nulla è perduto e nulla distruggerà quanto fatto fino a ora”.

Notizie Napoli calcio, Manna manda un messaggio forte e chiaro all’Inter

L’uomo mercato del Napoli calcio, Giovanni Manna, si è esposto a pochi giorni dallo scontro diretto contro l’Inter, mandando segnali di compattezza che in questo periodo non sono affatto un dettaglio.

Le difficoltà non mancheranno, motivo per cui servirà un ambiente unito per cercare di dare fastidio a un’Inter che arriverà al Diego Armando Maradona con il primato in tasca.