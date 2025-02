Calciomercato, l’obiettivo ‘chiama’ il Napoli: ha confermato tutto!

Calciomercato – Al di là delle questioni legate al campo, il Napoli è attento in vista della prossima stagione per quanto riguarda le operazioni in entrata. L’obiettivo degli azzurri si sbilancia nettamente.

Il campo dice che il Napoli è in difficoltà. Solo tre punti nelle ultime quattro partite sono sicuramente un campanello d’allarme che squilla forte e chiaro dalle parti di Castel Volturno, dove gli azzurri si sono ritrovati subito a disposizione di Antonio Conte dopo la sconfitta contro il Como. La squadra partenopea sta pagando un periodo tutt’altro che fortunato dal punto di vista degli infortuni. Senza dimenticare un calciomercato di gennaio che è stato ben al di sotto delle aspettative, con l’addio di Khvicha Kvaratskhelia che ha condizionato e non poco il prosieguo della stagione, considerando anche un Noah Okafor che a oggi è ancora un corpo difatti estraneo rispetto alla squadra.

Per questo, gli azzurri sono chiamati a dare un segnale importante in vista della prossima estate, in cui il club di Aurelio De Laurentiis cercherà di attrezzare l’organico. All’orizzonte, c’è un ritorno in UEFA Champions League sempre più possibile (clicca qui per le ultime novità a tal proposito) e il dovere è quello di non arrivarvi impreparati.

Ultime mercato Napoli, Zhegrova torna a parlare del suo futuro

Tra i calciatori seguiti dal Napoli nel corso dell’ultima sessione di calciomercato di gennaio, c’è stato anche Edon Zhegrova, di proprietà del Lille.

Quest’ultimo è tornato a parlare del suo futuro, aprendo le porte in maniera netta a un possibile trasferimento nella prossima estate. Di seguito, quanto dichiarato dall’esterno Radio Dukagjini:

“È tutto vero, ho comunicato al club che non rinnoverò il contratto. Vedremo cosa succederà quest’estate, ma la società è stata informata della mia volontà. Ci sono diversi club interessati, deciderò il mio futuro dopo la fine della Ligue 1 (campionato della Francia, ndr)”.

Napoli – Zhegrova: possibile assist per il club partenopeo

Edon Zhegrova, dunque, è un nome che non è uscito definitivamente dai radar, pur tenendo conto delle resistenze da parte del Lille, che si è opposto a una sua cessione nello scorso gennaio.

Il calciatore, però, non rinnoverà il suo accordo con il club francese, motivo per cui potrebbe partire a prezzo di saldo, considerando la scadenza prevista per il 30 giugno del 2026. Situazione che il Napoli, a maggior ragione, tiene d’occhio con attenzione.