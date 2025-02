“Conte si sente tradito”, la sentenza sul Napoli è netta

Sul Napoli di Antonio Conte bisogna registrare una ‘sentenza’ che, di fatto, ha scosso tutta la piazza partenopea.

Il mese di febbraio per il Napoli, di fatto, è stato davvero traumatico. Basti pensare che i partenopei hanno totalizzato solo tre punti in quattro pareggi. Dopo i pareggi rimediati con Roma, Udinese e Lazio, di fatto, la squadra di Antonio Conte è caduta sotto i colpi del Como guidato da Cesc Fabregas.

Ma per il Napoli è tempo già di pensare al prossimo turno di campionato. Anche perché in calendario c’è una gara che può cambiare sia questa stagione che, forse, l’intera storia del club partenopeo. Sabato prossimo, infatti, al Maradona ci sarà lo scontro diretto contro l’Inter. Tuttavia, in attesa del match contro la squadra di Simone Inzaghi, in casa azzurra bisogna registrare una ‘sentenza’ su Antonio Conte che ha davvero spiazzato tutti.

Ciro Troise sul Napoli: “Conte si sente tradito, gli hanno ceduto Kvara e gli hanno preso Okafor”

A farla, esattamente nel corso del programma ‘Terzo Tempo Calcio Napoli in onda su Televomero’ è stato Ciro Troise:

“Conte, secondo me, si sente tradito. Ha preso una squadra a terra per il decimo posto dell’anno scorso e a gennaio gli tolgono Kvaratskhelia, prendendo Okafor come sostituto. Il tecnico pugliese è molto scontento”.

Il giornalista del Corriere della Sera ha poi continuato il suo intervento:

“Il Napoli deve assolutamente correggere l’inerzia perché, altrimenti, bisogna iniziare a guardarsi indietro. La Lazio, infatti, dista nove punti. La squadra partenopea deve iniziare a segnare con gli attaccanti. Tutto il reparto offensivo azzurro, compreso Kvaratskhelia, ha segnato solo un gol in più rispetto a quelli fatti dal solo Retegui dell’Atalanta”.

Napoli, la squadra di Conte indebolita anche dagli infortuni: ben cinque infortuni in cinquanta giorni

Queste parole di Ciro Troise, ovviamente, hanno fatto grandissimo scalpore nella piazza partenopea. Il Napoli è effettivamente uscito indebolito dall’ultima sessione invernale di calciomercato. A peggiorare le cose, inoltre, c’è stata una serie di infortuni che hanno messo ancora più in difficoltà lo stesso Antonio Conte.

In circa cinquanta giorni, infatti, tra le fila del Napoli ci sono stati la bellezza di cinque infortuni muscolari. Il primo è stato Mathias Olivera (che con l’Inter dovrebbe giocare titolare) poi si sono susseguiti i vari David Neres, Spinazzola, Mazzocchi e Anguissa.