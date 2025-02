Napoli-Inter, Conte detta la linea: svelato cosa ha chiesto ai giocatori

Il big match contro l’Inter si avvicina e Antonio Conte detta la linea da seguire: svelato cosa ha chiesto il tecnico azzurro ai suoi calciatori.

In casa Napoli il momento molto complicato è arrivato nel peggior periodo possibile. Al match contro l’Inter, che può valere lo Scudetto, la squadra di Antonio Conte arriva infatti dopo i tre punti realizzati nelle ultime quattro gare. Un bottino misero che ha permesso ai nerazzurri di compiere quel sorpasso in classifica che solo qualche settimana fa sembrava essere utopico.

Contro il Como, soprattutto nel secondo tempo, la squadra azzurra è parsa svuotata. Come ammesso dallo stesso Conte al termine della gara, a mancare sembra essere stata la cattiveria, ingrediente imprescindibile per credere fino alla fine al sogno chiamato tricolore. La pressione di dover vincere potrebbe aver influito e, anche per questo, il tecnico leccese avrebbe lavorato in questi giorni proprio su questo fattore.

Napoli, Conte al lavoro sulla testa dei calciatori: contro l’Inter senza pressione

Come raccontato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Antonio Conte starebbe cercando di allentare la tensione e liberare la testa dei suoi calciatori in vista della sfida di sabato contro l’Inter. La sconfitta di Como sembra infatti aver fatto scattare l’allarme, con la pressione di dover portare a casa i tre punti per rimanere in testa che sembra aver influito negativamente sulla prestazione della squadra. L’obiettivo è quello di allontanare la negatività, lavorando sulle emozioni dei suoi giocatori.

Il tecnico azzurro conosce l’importanza della gara e vuole evitare che la sua squadra si trovi nella situazione di dover gestire una pressione troppo grande. La richiesta alla squadra sarebbe quindi quella di essere intensi e determinati senza soffrire la tensione, ma sfruttando l’adrenalina per dare quel qualcosa in più. In un Maradona sold-out serviranno grande cuore ma soprattutto grande testa, con la consapevolezza di potersela giocare con tutti.

Napoli-Inter, le possibili scelte di Conte: senza Anguissa nuova chance per Billing

Contro l’Inter, oltre alla questione mentale, Antonio Conte dovrà fare i conti anche con le assenze. Ad aggiungersi a quella di David Neres è infatti arrivata quella di Frank Anguissa, out contro i nerazzurri a causa di una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra rimediata nel corso del match contro il Como.

Contro i nerazzurri, nuova chance dal primo minuto per Philip Billing, reduce da un ottimo esordio al Sinigaglia. Dovrebbe quindi essere confermata la formazione dell’ultima uscita, con Raspadori alla ricerca del terzo gol consecutivo dopo quelli contro Lazio e Como delle ultime due giornate.