Napoli-Inter in piena emergenza: come sta Noah Okafor

Napoli ancora in piena emergenza contro l’Inter: Conte valuta tre opzioni differenti e Okafor resta ancora ai margini

Acquistato sul gong, a pochissimi minuti dallo scadere del calciomercato invernale, il Napoli ha provato a rinforzare il reparto d’attacco con Noah Okafor. L’attaccante svizzero è arrivato in prestito con diritto di riscatto, ma le sue condizioni non sono eccellenti.

Già nella finestra di mercato invernale il club rossonero ha provato a cederlo al Lipsia. Il trasferimento è saltato dopo le visite mediche, ma secondo il Milan e come confermato dal Napoli, il giocatore è idoneo e sta bene. Tuttavia, Conte e Manna hanno precisato che Okafor avrebbe bisogno di tempo prima di garantire un certo tipo di prestazione.

Il classe 2000 ha già esordito in maglia azzurra, precisamente contro l’Udinese, per qualche minuto. Mister Conte l’ha lanciato anche nel finale di Como-Napoli, con la speranza che Okafor potesse mettere in difficoltà la linea difensiva di Fabregas. Per lo svizzero pochi, pochissimi minuti a causa della sua condizione: ecco come sta in vista del big match che vale uno Scudetto.

Napoli-Inter, le scelte di Conte

L’allenatore azzurro ha tre opzioni da valutare nel corso delle prossime ore. In occasione del match contro l’Inter, l’assetto tattico del Napoli potrebbe cambiare ancora rispetto alla trasferta di Como.

Infatti, Conte può ritornare con la difesa a quattro, con il modulo 4-3-3 che ha fatto la fortuna di questa squadra fino a qualche settimana fa. Il recupero di Spinazzola – già schierato al Sinigaglia da titolare – e quello di Olivera permettono al mister di sfruttare questo schema di gioco. Allo stesso tempo, il mister valuta la possibilità di restare a 3 in difesa, con il 3-5-2 visto nelle ultime uscite. Di conseguenza, l’uomo migliore del momento resterebbe titolare: Giacomo Raspadori è in condizione smagliante.

Altra possibile idea da vagliare è il 4-2-3-1, con Gilmour e Lobotka in mediana vista l’assenza di Anguissa infortunato. In tal senso, McTominay si sposterebbe da trequartista dietro Lukaku. Un ruolo che ha già svolto specialmente a inizio campionato. Sulle corsie, Politano e Spinazzola. Ad ogni modo, qualunque modulo non prevede l’uso di Okafor dall’inizio, nonostante sia lui il vero vice-Neres, attualmente out per infortunio.

Napoli-Inter, come sta Okafor: l’annuncio di Manna

Nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport, il ds Manna ha dichiarato:

“Noah Okafor arriva da un infortunio e da una condizione precaria. Sta lavorando duro, si sta impegnando e penso possa dare una mano”

Lo svizzero, quindi, partirà ancora dalla panchina ma potrebbe accumulare qualche minuto in più con il passare delle giornate. Attualmente, non sembra aver la condizione per poter cominciare la gara dal primo minuto di gioco.