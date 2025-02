Napoli, Conte aspetta Okafor: quando sarà davvero pronto. Spunta una data

Ultime Calcio Napoli – Noah Okafor vuole tornare presto nelle giuste condizioni atletiche, Conte lo aspetta: ecco quando sarà davvero pronto

Per le ultime calcio Napoli un aggiornamento legato alle condizioni di Noah Okafor. L’attaccante arrivato in azzurro una decina di giorni fa sta tentando di recuperare la forma fisica migliore. Il suo ingresso in campo nel finale di partita contro l’Udinese, ha mostrato a tutti come lo svizzero non sia nel peso forma ideale per poter risultare davvero incisivo contro qualsiasi avversario.

Conte e il suo staff hanno quindi iniziato a lavorare immediatamente sul giocatore, che dovrà recuperare lo status ideale per diventare realmente una pedina utile per il proprio allenatore. Una condizione atletica che sarà cruciale nel finale di stagione, ma soprattutto in questa fase senza Neres e Spinazzola sulla fascia sinistra. Ecco perché Okafor ha iniziato ad accelerare i tempi.

Okafor, sprint per tornare: quando potrà essere al meglio

Secondo le primissime indiscrezioni che trapelano questa mattina, l’obiettivo è quello di portare Okafor al massimo della condizione tra un paio di settimane. Resta un’impresa quasi impossibile, ma il Napoli lavorerà sodo affinché il calciatore possa seguire un regime di allenamenti mirati per far sì che il classe 2000 diventi un’arma pericolosa per qualsiasi avversario.

La data è sempre la stessa: il 2 marzo. Quella che, presumibilmente, sarà la giornata dedicata allo scontro diretto tra Napoli e Inter. Quello è il giorno cerchiato in rosso nel calendario, nel quale Okafor dovrà arrivare nella forma migliore. Sono quasi 20 i giorni che mancano fino alla super sfida del Maradona e, aggiunti agli altri 9 che il calciatore ha già passato a Napoli, si raggiungerà un mese quasi intero di allenamenti e alimentazione specifica per l’attaccante.

Nel mentre, Conte dovrà utilizzarlo solamente per spezzoni più brevi, puntando su Jack Raspadori come sostituto dell’infortunato Neres. Non si esclude anche un cambio modulo, con un passaggio alla difesa a tre. Una scelta di difficile realizzazione, ma che resta al vaglio in questi giorni, prima della trasferta dell’Olimpico contro la Lazio, unica squadra ad aver battuto due volte il Napoli in questa stagione.