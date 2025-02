Boom Napoli, finalmente una gioia per Conte: la notizia è una manna

Per il Napoli di Conte, finalmente, bisogna segnalare una buona notizia per quanto riguarda i vari infortuni che hanno colpito il team azzurro.

Dopo aver pareggiato per tre volte in campionato consecutivamente, di fatto, il Napoli è tornato a perdere. Domenica scorsa, infatti, la squadra di Antonio Conte è caduta sotto i colpi del Como di Cesc Fabregas.I partenopei, al netto dell’incredibile autogol di Amir Rrahmani, hanno disputato anche un buon primo tempo, ma nella seconda frazione di gara non sono letteralmente scesi in campo.

Lo stesso Antonio Conte ha ammesso nel post gara che il Como ha avuto più fame dei suoi giocatori. Archiviato il match contro gli uomini di Fabregas, dunque, il Napoli è atteso dal big match di sabato contro l’Inter di Simone Inzaghi. Tuttavia, in attesa della sfida contro la ‘Beneamata, in casa partenopea bisogna registrare finalmente una buona notizia.

Napoli, David Neres potrebbe tornare per il match contro il Venezia

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, David Neres sta accelerando per tornare a disposizione il prima possibile di Antonio Conte. Il brasiliano, di fatto, avrebbe messo nel mirino la trasferta del Napoli del prossimo 16 marzo di Venezia per la sfida contro il team guidato da Eusebio Di Francesco.

Il ritorno di David Neres, di fatto, sarebbe davvero una manna per Antonio Conte. Basti pensare che il tecnico pugliese è stato costretto a cambiare modulo quando il brasiliano si è fatto male dopo il match contro l’Udinese. Il rientro dell’ex Benfica, di fatto, rappresenta un barlume di luce in un momento molto buio per il Napoli. Basti pensare anche all’infortunio Frank Anguissa.

Napoli, con l’Inter rientra Olivera dal primo minuto: possibile difesa a quattro

Come comunicato dallo stessos club partenopeo nel pomeriggio di ieri, il centrocampista ha riportato un infortunio che, di fatto, lo farà restare fermo per circa una ventina di giorni. Il ko di Anguissa, ovviamente, è stata una brutta mazzata per Antonio Conte, il quale in quest’ultimo mese ha dovuto affrontare diversi stop muscolari da parte dei suoi giocatori.

Nel Napoli, infatti, in questo mese di febbraio così nero si sono fatti male i vari Mazzocchi, Leonardo Spinazzola, David Neres e Mathias Olivera. Proprio quest’ultimo, però, dovrebbe tornare titolare sabato contro l’Inter, permettendo così ad Antonio Conte a tornare a schierare la sua squadra con una difesa a quattro.