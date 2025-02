Ribaltone Napoli, il dato è sorprendente: che colpo di scena

Napoli, nuovo colpo di scena. Periodo non semplice per gli azzurri dal punto di vista infortuni: il dato è sorprendente

Periodo sfortunato dal punto di vista infortuni per la squadra di Antonio Conte, proprio adesso che dovrà affrontare grandi sfide, la più importante quella di sabato contro l’Inter di Inzaghi, in cui ci si giocherà il primo posto in classifica.

Bisogna essere preparati e pronti a tutto e, sicuramente, questi contemporanei infortuni non sono positivi. Antonio Conte, di conseguenza, dovrà prendere le giuste decisioni e capire come affrontare tale situazione spiacevole, puntando tutto sui giocatori ancora disponibili nella rosa.

In vista della partita di sabato contro l’Inter, il Napoli ha ritrovato Spinazzola e Mathias Olivera. Ma è ancora senza Pasquale Mazzocchi e David Neres, a cui si aggiunge la recentissima notizia sull’infortunio di Frank Anguissa. Quest’ultimo, infatti, ha subito uno stop a causa di un risentimento muscolare. Di seguito, però, vi segnaliamo un dato davvero sorprendente.

Napoli, il dato sugli infortuni è sorprendente

Il dato sulle partite saltate per infortunio dai giocatori delle squadre senza coppe (senza considerare i lungodegenti), infatti, rivela che il Napoli è la squadra senza coppe con meno partite saltate per infortuni. Ecco la statistica : Napoli 33, Udinese 89, Torino 42, Genoa 115, Como 91, Verona 61, Cagliari 37, Lecce 96, Parma 72, Empoli 68, Venezia 71, Monza 101 .

Ricordiamo, però, che questa statistica non conta le partite future senza Anguissa, Mazzocchi e David Neres. Ma andiamo a vedere la situazione degli infortunati.

Napoli, ecco la situazione infortunati degli uomini di Conte

E’ ancora presto, di fatto, per il ritorno di Pasquale Mazzocchi (lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra) e di David Neres, il quale nel finale del match contro l’Udinese aveva accusato un risentimento muscolare (lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra). Il problema è che Olivera, Mazzocchi, Neres e Spinazzola si sono infortunati quasi contemporaneamente e questo ha creato non pochi problemi a Conte.

Brutte notizie anche per Frank Anguissa, infatti, come rivela il comunicato del Napoli: “Nel finale del match contro il Como, Frank Anguissa ha accusato un risentimento muscolare e gli esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra.“. Il camerunense ha iniziato l’iter riabilitativo.

Mentre, come già anticipato, il Napoli potrà contare nuovamente su Leonardo Spinazzola e su Mathias Olivera. Il primo è tornato in campo già nella trasferta di Como di domenica scorsa. L’ex Getafe, invece, è pronto a tornare con l’Inter.