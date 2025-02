Bonus ricchissimo per Antonio Conte: l’accordo con De Laurentiis

La novità sul bonus presente nel contratto di Antonio Conte: ecco il ricco premio in caso di obiettivo raggiunto

Un contratto lungo un triennio. Un ciclo che potrebbe regalare soddisfazioni sin da subito. Il primo anno di Antonio Conte è, al momento, sorprendente. Da inizio stagione, il Napoli lotta per le posizioni al vertice e tra pochi giorni c’è lo scontro Scudetto contro l’Inter.

Sia chiaro. Conte e Manna hanno ribadito più volte che la formazione partenopea non avrebbe le ossa per vincere lo Scudetto. Bisogna essere realisti, spiega il ds azzurro in uno dei suoi ultimi interventi. In questo momento, poi, il club sta attraversando un arresto in classifica. Solo tre punti nelle ultime quattro giornate: tre pareggi e una sconfitta.

Contro l’Inter potrebbe avvenire il contro-sorpasso, che metterebbe nuovamente il Napoli in posizione di vantaggio. Ma la squadra è priva di alcuni titolari, come Anguissa e Neres. Insomma, non arriva nelle migliori condizioni possibili.

Conte, l’obiettivo Champions è ricchissimo

Ad ogni modo, il messaggio dev’essere chiaro. La squadra farà di tutto per cullare il sogno Scudetto e lottare spalla a spalla contro Inter e Atalanta. Ma far passare come fallimento una mancata vittoria del titolo, diventerebbe scorretto nei confronti di tutti i professionisti che lavorano in azzurro. Conte in primis, che ha da sempre dichiarato altri obiettivi.

Persino la Conference League andrebbe bene, ricordando le parole in conferenza stampa post Napoli-Udinese del mister. Il tecnico ha estremizzato il pensiero, ma la realtà è in effetti molto vicina a questo scenario. Perché nel contratto del mister che lo lega al Napoli per tre anni è presente un bonus che si attiverebbe in caso di raggiungimento dei primi quattro posti.

Infatti, come svela Tuttomercatoweb, Conte guadagna 6,5 milioni di euro a stagione per 3 anni, ma in caso di pass per la Champions League è previsto un premio aggiuntivo di 2,5 milioni di euro. Insomma, oltre all’obiettivo sportivo di tutto rispetto, c’è un incentivo economico non male per il tecnico azzurro che spera quanto prima di raggiungere.