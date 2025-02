“Ne sono sorpreso”, retroscena di Manna su De Laurentiis e Conte

Giovanni Manna, nel corso dell’intervista concessa a Sky Sport, ha avuto modo anche di parlare di Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte: il retroscena sorprende tutti i tifosi.

Il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, esce allo scoperto e prende parola a pochi giorni dalla sfida Scudetto del Diego Armando Maradona contro l’Inter (fischio d’inizio in programma alle ore 18:00 di sabato). L’uomo mercato dei partenopei ha avuto modo di spiegare qual è la situazione legata ai rinnovi in casa Napoli, non disdegnando un commento su Victor Osimhen e sull’addio di Khvicha Kvaratskhelia (clicca qui per leggere le dichiarazioni a tal proposito).

L’ex dirigente della Juventus, in azzurro dalla scorsa estate, ha parlato però anche del presidente Aurelio De Laurentiis e del tecnico Antonio Conte, svelando quello che è il suo rapporto con questi suoi compagni di avventura.

Ultimissime news SSC Napoli, Manna: “De Laurentiis è sempre presente”

Parole importanti quelle rilasciate dal direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, nel corso del suo intervento rilasciato a Sky Sport.

Queste le sue parole sul rapporto con De Laurentiis e Conte:

“Conte è un valore aggiunto, sempre. Il suo carisma, esperienza e competenza danno sempre qualcosa, in ogni momento, anche in quelli negativi, che capitano. È una persona che cerca sempre l’eccellenza. Lo standard è molto alto, bisogna lavorare in modo corretto, coerente e leale per raggiunge gli obiettivi prefissati. De Laurentiis è un presidente presente, che mi sta accompagnando in questo percorso, ne sono piacevolmente sorpreso”.

Manna: “Scudetto? Sogno che possiamo cullare, ma dobbiamo essere anche realisti”

L’uomo mercato del club partenopeo ha avuto modo anche di esprimere il suo punto di vista in merito alla lotta Scudetto.

Di seguito, le sensazioni di Manna a tal riguardo:

“Serve restare attaccati alla realtà, stiamo facendo un percorso importante e sappiamo da dove arriviamo. Normale che ci siano criticità, ambientali o di pressione. Vanno fatti degli step, che si colgono solo col tempo. Siamo contenti di quanto fatto, possiamo cullare un sogno, ma dobbiamo anche essere oggettivamente realistici”.

Inoltre, c’è anche un commento sull’affare McTominay, arrivato in estate dal Manchester United e che si è rivelato fin da subito importante: