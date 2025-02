Out contro l’Inter e non solo: quante partite potrebbe saltare Anguissa

Da Castel Volturno arriva l’ultim’ora che lascia i tifosi di stucco: Antonio Conte dovrà fare a meno di Frank Zambo Anguissa in vista della sfida Scudetto contro l’Inter.

Nel pomeriggio è arrivato il colpo di scena che nessuno si aspettava e che complica, non di poco, i piani di Antonio Conte in vista della sfida Scudetto contro l’Inter. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale dovrà fare a meno di Frank Zambo Anguissa, out per un infortunio muscolare (clicca qui per tutti i dettagli comunicati dalla SSC Napoli). Un imprevisto di non poco conto per i partenopei, che dovranno in ogni caso gettare il cuore oltre l’ostacolo per dare fastidio a una squadra – l’Inter – che arriva al Diego Armando Maradona con il primato in tasca.

Al suo posto, Conte dovrebbe affidarsi a Philipp Billing, che si è già visto a Como dal primo minuto proprio per preservare il diffidato Anguissa. Ma quante partite salterà il nazionale camerunense?

Notizie Napoli calcio, le ultime su Anguissa

Frank Zambo Anguissa, con il suo infortunio, complica i piani di Antonio Conte, chiamato a dare nuovamente soluzioni alternative. Non una novità, in un periodo fortemente caratterizzato da stop fisici (clicca qui per il focus).

Di seguito, l’elenco delle partite del Napoli in programma da qui alla prossima sosta per le Nazionali:

1° marzo: Napoli – Inter

9 marzo: Napoli – Fiorentina

16 marzo: Venezia – Napoli

Queste dovrebbero essere le partite che Anguissa salterà, con ogni probabilità. Qualche dubbio, invece, riguardo il big match in programma dopo la sosta contro il Milan.