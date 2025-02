Osimhen, frase criptica sul futuro: novità per il Napoli? Poi l’attacco a Mourinho

Victor Osimhen ha parlato del suo futuro e ha risposto con una storia social alle recenti dichiarazioni di Mourinho: le parole dell’attaccante

Torna a far parlare di sé Victor Osimhen, che prosegue nella sua avventura al Galatasaray. L’attaccante di proprietà del Napoli, ha realizzato 20 gol in 26 presenze, con una media di una rete ogni 100 minuti. Poco più di un gol a partita per il nigeriano, che in estate lascerà a titolo definitivo i partenopei. Il presidente De Laurentiis vorrà provare a incassare la cifra più alta possibile, merito anche del rendimento del giocatore in Turchia.

Intanto, il centravanti ha risposto alle domande dei colleghi turchi, proprio in merito al suo imminente futuro. Dopo aver mostrato, sin da subito, grande attaccamento ai colori giallorossi, Osimhen sembra essersi legato anche ai tifosi turchi, come da lui stesso ammesso in più interviste.

Osimhen criptico sul futuro: le dichiarazioni

Intercettato da un collega turco, Osimhen ha dichiarato sul futuro:

“Fatemi essere onesto onesto. Al momento non lo so. Fino a pochi mesi fa nessuno avrebbe mai pensato che sarei venuto a giocare al Galatasaray e molti pensavano che sarei andato via a gennaio. Per quanto mi riguarda, io vivo al momento. Non so cosa accadrà in estate, ma posso dire che sono innamorato di questi tifosi, amo questo club, il presidente, lo staff, adoro chiunque sia associato al Galatasaray. Per me è davvero un privilegio essere qui e mi sto godendo questa esperienza qui”.

Un Osimhen molto felice al Galatasaray. Resterà realmente in Turchia o lascerà per un club di Premier League? Nei prossimi mesi il Napoli si schiarirà le idee, dato che con l’incasso della sua cessione potrà intervenire nuovamente sul mercato per rinforzarsi. La cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 75 milioni di euro, la stessa incassata per l’addio di Kvaratskhelia e il suo passaggio al PSG.

Le accuse a Mourinho: la frase sul razzismo

Intanto, Osimhen si è mosso attivamente insieme al Galatasaray per segnalare una frase estremamente spiacevole che avrebbe pronunciato José Mourinho. Nella serata di ieri, infatti, si è disputata la sfida proprio tra il Galatasaray e il Fenerbahce, terminata per 0-0. L’allenatore portoghese è stato accusato di aver esternato una frase razzista.

“Sulla panchina del Galatasaray saltavano come scimmie per proteste“.

Il Gala ha denunciato Mourinho per frasi razziste e Osimhen ha ripubblicato l’immagine con la dicitura “SayNoToRacism” anche nelle proprie storie Instagram. Una risposta chiara all’episodio di ieri.