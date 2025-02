Futuro Osimhen, rivelazione a sorpresa di Fabrizio Romano: altro che Premier League

Ultimissime calciomercato Napoli- Fabrizio Romano svela a sorpresa quale potrebbe essere il futuro di Osimhen: altro che Premier League!

Quello relativo a Victor Osimhen rimane tutt’ora un dilemma irrisolto. La scorsa estate, dopo un lunghissimo tira e molla, la sua cessione è arrivata solo alla scadenza del mercato europeo direzione Galatsaray, dove invece il calciomercato estivo ha chiuso i battenti in ritardo. In più, l’operazione è stata conclusa solo in prestito per un anno con ingaggio pagato dai turchi: una soluzione, insomma, utile solo a tamponare un problema che però si ripresenterà nella prossima estate. Il valore della clausola è sceso a 75 milioni di euro, ma il suo ingaggio da 11 milioni all’anno obbligherà a trovare una soluzione.

Osimhen, il pensiero di Fabrizio Romano sul futuro

Ha svelato qualche dettaglio in più su questo intrigo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, intervenuto durante la trasmissione Viva El Futbol insieme a Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Il giornalista ha svelato sia qualche dettaglio sul perché il suo addio definitivo non sia avvenuto la scorsa estate, sia un suo pensiero sulla possibile destinazione futura. I due temi sembrano abbastanza intrecciati.

Romano ha infatti espresso senza dubbi cosa ha complicato la sua cessione la scorsa estate, nonostante l’interesse di club di Premier League come il Chelsea:

“Osimhen adesso ha una clausola da 75 milioni. Si continuava a parlare tanto di Premier League, ma nonostante si parlasse tanto ad esempio di Chelsea, ma non ho spinto mai tanto su questa situazione dal punto di vista giornalistico. So infatti al 100% che la sua priorità era, più che quella di vestire la maglia di una squadra o di un’altra, era quella di mantenere le condizioni del contratto che aveva accordato a Napoli da 11/12 milioni netti all’anno. Il Chelsea non ha mai messo quelle cifre, ne offriva 7-8 netti a stagione.

Romano non ha dubbi: dove può andare Osimhen

Insomma, la futura destinazione di Osimhen si baserà su un fattore più che altro economico, come dimostra il suo essere stato molto vicino all’Al Ahli nelle ultime ore dello scorso calciomercato:

“Osimhen era pronto ad andare in Arabia. L’Al Ahli stava per chiudere per lui, poi il Napoli si fece un po’ ingolosire e provò a rilanciare le richieste. Non si chiuse e, mancando poche ore, gli arabi presero Toney dal Brentford. La trattaera saltata, ma Osimhen aveva accettato per proteggere il suo contratto.

Difficile dire quindi una squadra precisa al momento. In Europa Osimhen sembra aver dato gradimento ad una sola squadra infatti:

Sarà quindi una questione soprattutto economica: chi riuscirà a mettere sul piatto un contratto migliore ce la farà. Ma ad esempio al Paris Saint-Germain ci sarebbe andato di corsa.

Il timore di un nuovo tormentone di mercato è quindi vivo: il Napoli dovrà essere scaltro e abile a riuscire a trovare una soluzione per lui in tempi rapidi per evitare, ancora una volta, il trascinarsi di questo problema sino alla ultime ore di mercato.