Spalletti accende la sfida scudetto: “Vi svelo chi vedo favorita tra Napoli e Inter”

Notizie Calcio Napoli – Luciano Spalletti aumenta ancora di più l’attesa verso il big match tra gli azzurri e l’Inter di sabato prossimo: le dichiarazioni

Per le notizie calcio Napoli, le dichiarazioni di Luciano Spalletti nel corso di una serie di interviste rilasciate ai quotidiani sportivi questa mattina. Il commissario tecnico della nazionale si sta preparando per le sfide che l’Italia dovrà affrontare in Nations League contro la Germania. La speranza è di vedere una squadra che riesca a sprigionare tutto il talento che ha a sua disposizione.

Dalla coppia Retegui-Kean, al centrocampo composto anche da Barella e Tonali, fino al reparto difensivo con Calafiori e Bastoni tra i tanti. Il materiale umano c’è e bisognerà riuscire a farlo rendere al massimo contro i tedeschi. Intanto, da doppio grande ex Spalletti è stato interpellato anche per la sfida scudetto, con un focus principale su Napoli e Inter.

Spalletti, la rivelazione su Conte e Inzaghi e la favorita per lo scudetto

Con buona pace dell’Atalanta, assoluta candidata a fare da terza incomoda, con Luciano Spalletti il tema scudetto si è concentrato sulle squadre che lui stesso ha allenato. Proprio come Antonio Conte, è passato prima dall’Inter e poi è approdato al Napoli. Nel primo caso, il tecnico toscano fece rinascere una squadra in enorme difficoltà, lasciando al collega leccese un gruppo che poi è riuscito a vincere il campionato.

Nel secondo, invece, è stato Luciano a scrivere la storia vincendo lo scudetto dopo 33 anni con i partenopei, mentre Antonio Conte ha raccolto le macerie della stessa squadra, dopo una stagione horror con tre cambi allenatore in panchina. Particolari analogie, che non faranno però la differenza sabato prossimo contro i nerazzurri, desiderosi più che mai di chiudere il discorso scudetto nello scontro diretto.

Spalletti ha parlato proprio di Conte e anche di Simone Inzaghi, svelando:

“In questo duello trovo sempre qualcosa di nuovo da appuntarmi. Sono due sistemi a confronto, hanno allenatori che esprimono cose nuove, tattiche e di ricerca. Trovi sempre la giocata particolare, l’indicazione da dare al calciatore”.

Nonostante la grandissima esperienza, il ct della Nazionale ha ammesso di aggiornarsi costantemente guardando anche il lavoro dei due allenatori in corsa per la vittoria della Serie A. Un gesto che potrebbe risultare decisivo anche per l’Italia, che dovrà proporre un calcio moderno per qualificarsi al prossimo mondiale.

E a proposito di corsa scudetto, Spalletti ha infine rivelato la sua favorita, pur cercando di non sbilanciarsi troppo: