Napoli-Inter, le mosse a sorpresa di Conte e Inzaghi per la sfida scudetto: cosa filtra

Napoli-Inter si avvicina, Conte e Inzaghi stanno preparando delle mosse a sorpresa per la sfida scudetto: ecco cosa filtra a pochi giorni dal big match di campionato

Manca sempre meno alla super partita tra Napoli e Inter in programma sabato prossimo, 1 marzo, alle 18. La squadra di Antonio Conte è reduce dalla pesante sconfitta in casa del Como e non vince esattamente da 1 mese, dal 25 gennaio scorso contro la Juventus. I nerazzurri, invece, si sono rimpossessati della vetta della classifica dopo mesi, vincendo in casa per 1-0 con il Genoa in una gara sofferta.

Una nuova capolista a pochi giorni dal match che potrebbe decidere il campionato, con l’Atalanta alle spalle delle due litiganti, pronta ad approfittarne. Ma come stanno preparando la sfida del Maradona i due allenatori? Sicuramente in maniera differente, per via di un calendario che per il Napoli presenta direttamente l’incontro di sabato, mentre per l’Inter prevede anche la gara di Coppa Italia di stasera contro la Lazio.

Napoli-Inter: Conte con un dubbio, Inzaghi recupera Thuram

Proprio le differenze di calendario hanno portato i due club a organizzare un piano gara differente. Antonio Conte non ha concesso giorni di riposo alla squadra dopo la sconfitta con il Como. Si deve tornare a lavorare subito in maniera intensa. Il dubbio principale che lo attanaglia è legato al modulo. L’ipotesi è quella di tornare al 4-3-3 con Olivera terzino e Spinazzola esterno alto d’attacco, o rimanere con il 3-5-2.

Quest’ultimo è il modulo che ha esaltato Jack Raspadori, autore di 2 gol consecutivi contro Lazio e Como. Un ritorno alla difesa a quattro e all’attacco a tre, riporterebbe l’ex Sassuolo in panchina. Un potenziale sprecato, è vero, ma la squadra è apparsa in confusione con il cambio tattico e i 4 gol subiti nelle ultime due sfide ne sono una dimostrazione.

E Inzaghi? In vista della partita contro la Lazio ha preparato un turnover massiccio. In difesa riposeranno Acerbi e Bastoni. Sulle fasce partirà dalla panchina Dumfries, mentre a centrocampo non si vedranno dal primo minuto né Barella e né Calhanoglu. In avanti toccherà a Taremi e Arnautovic, con Lautaro e Thuram che risparmieranno energie per sabato. Il francese recupererà proprio per la sfida scudetto e sarà una delle armi più minacciose a favore del tecnico interista. Il Napoli si augura un passaggio del turno dei nerazzurri, magari ai supplementari, così da arrivare più fresco alla gara.