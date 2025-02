Cosa succederà contro l’Inter? Antonio Conte sta studiando una variazione sotto il punto di vista tattico, arriva la rivelazione di Sky Sport.

Dopo i tre pareggi consecutivi, il Napoli non è riuscito a rialzarsi nemmeno contro il Como: gli azzurri sono stati sconfitti 2-1 dalla squadra di Cesc Fabregas, andando incontro a tutte le critiche del caso. Ormai si parla di crisi vera e propria, visto anche che i partenopei hanno perso il primo posto in classifica.

Ora c’è lo scontro diretto contro l’Inter, match cruciale per quella che è la lotta Scudetto: Antonio Conte non vuole farsi trovare impreparato, ed contro i nerazzurri potrebbe palesarsi una nuova (in realtà vecchia) chiave tattica, dettata anche dalla situazione in infermeria.

Ultime Calcio Napoli – Conte torna al 4-3-3 contro l’Inter: le ultime

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte starebbe pensando ad un cambio modulo in vista del prossimo match contro l’Inter: l’allenatore del Napoli, infatti, potrebbe tornare al vecchio 4-4-3 in occasione del match che si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona contro la squadra allenata da Simone Inzaghi, almeno stando a quanto riportato da Sky Sport.

I rientri di Leonardi Spinazzola e Mathias Olivera daranno a Conte la possibilità di variare sotto il punto di vista tattico, con Spinazzola che potrebbe andare ad occupare il ruolo di ala sinistra come visto contro la Fiorentina. Una situazione resta di emergenza soprattutto in fase offensiva, considerando l’assenza prolungata di David Neres.