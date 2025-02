Napoli-Inter e il possibile ritorno al 4-3-3: un azzurro potrebbe partire a sorpresa dalla panchina

Manca sempre meno alla prossima sfida di campionato contro l’Inter: il Napoli potrebbe ritornare al 4-3-3, decisione che potrebbe penalizzare uno degli uomini di Antonio Conte.

L’infortunio di Frank Zambo Anguissa è solo l’ultimo di una lunga serie di tegole (clicca qui per leggere il focus) che hanno guastato e non di poco i piani di Antonio Conte nelle ultime settimane. D’altronde, l’impatto è evidente se si considera che nelle ultime quattro partite il Napoli ha totalizzato appena tre punti, rendimento che ha permesso all’Inter di ritornare in vetta alla classifica di Serie A.

I nerazzurri, nel pomeriggio di sabato, saranno ospiti al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta in una sfida che potrebbe dire molto circa la lotta al vertice. Le ultime dall’infermeria non sono una buona notizia per Conte, che però potrebbe quantomeno contare sul ritorno possibile al 4-3-3, schieramento che ha fatto le fortune della squadra partenopea per buona parte di questa stagione. Tale decisione, confermata nel caso in cui dovesse rientrare Mathias Olivera, potrebbe in qualche modo “penalizzare” Giacomo Raspadori, calciatore che con il 3-5-2 è stato tra i più incoraggianti.

News Napoli calcio, Raspadori in panchina in caso di ritorno al 4-3-3

Si attendono novità in casa Napoli sulle condizioni di Mathias Olivera: nel caso in cui quest’ultimo dovesse essere nuovamente arruolabile, potrebbero sempre più salire le quotazioni riguardo un ritorno al 4-3-3.

Tale scelta contemplerebbe, con ogni probabilità, la partenza dalla panchina da parte di Giacomo Raspadori, autore di due prove importanti nelle due partite poco esaltanti, risultati alla mano, del Napoli con il 3-5-2. Se dovesse essere confermato tale scenario, a prendere posto sulla sinistra nel tridente d’attacco sarebbe Leonardo Spinazzola, in attesa che rientri dall’infortunio anche David Neres.

Napoli-Inter, senza Anguissa spazio a Billing

L’infortunio di Frank Zambo Anguissa costringe Antonio Conte a rivedere i suoi piani anche per quanto riguarda il centrocampo. A tal proposito, al posto dell’ex Fulham dovrebbe rivedersi dal primo minuto, dopo la presenza a Como, di Philip Billing.

Il calciatore in prestito dal Bournemouth ha offerto una prestazione molto incoraggiante, anche se sembra non avere ancora del tutto i novanta minuti nelle gambe. L’auspicio da parte della piazza è che l’eventuale ritorno al 4-3-3 possa mettere ulteriormente, magari, a proprio agio Billing, chiamato a sostituire un giocatore non banale per Conte, così come lo è Anguissa.