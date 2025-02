Incredibile da Castel Volturno, si ferma per infortunio il big: ennesimo stop muscolare

Ultim’ora terribile in casa Napoli: da Castel Volturno, viene comunicato lo stop di uno dei titolarissimi di Antonio Conte. Vera e propria tegola a pochi giorni dalla sfida contro l’Inter.

La notizia è di quella che nessuno dei tifosi del Napoli voleva sentirsi dire. L’ennesimo stop muscolare che complica maledettamente i piani di Antonio Conte per la sfida di sabato pomeriggio al Diego Armando Maradona contro l’Inter, che può valere una fetta importante di Scudetto. Da comunicato della SSC Napoli, si ferma Frank Zambo Anguissa, subentrato nel secondo tempo di Como e a cui è stato preferito Billing dall’inizio, per evitare un giallo da diffidato (in caso di ammonizione, avrebbe saltato la sfida del Maradona).

L’ex Fulham, però, è fortemente a rischio però per il problema muscolare reso noto dai partenopei proprio in questi minuti. Una vera e propria tegola pesantissima per i partenopei, ora chiamati a stringere i denti con la speranza che si possa tornare a dare segnali positivi dopo settimane davvero complicate.

Infortuni SSC Napoli, si ferma Anguissa: il comunicato del club partenopeo

Imprevisto di non poco conto per la SSC Napoli, che con ogni probabilità farà a meno di Frank Zambo Anguissa per la sfida contro l’Inter. L’ennesimo stop muscolare per la compagine azzurra, colpita negli ultimi tempi da diversi infortuni.

Di seguito, il comunicato diffuso dalla società azzurra, apparso sul sito ufficiale del club:

“Nel finale del match contro il Como Frank Anguissa ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Anguissa ha già iniziato l’iter riabilitativo”.