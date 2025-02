Napoli-Inter, Buongiorno lascia di sasso tutti: l’annuncio

In casa Napoli, in attesa della gara di sabato contro l’Inter, bisogna registrare delle dichiarazioni importanti di Buongiorno.

Dopo aver ottenuto tre pareggi consecutivi, di fatto, il Napoli di Antonio Conte è ricaduto in campionato dopo più di due mesi. Domenica scorsa, infatti, il team partenopeo è caduto a Como per 2-1 contro la squadra di Cesc Fabregas.

Con questo ko, visto il successo sofferto dell’Inter del giorno precedente allo Stadio San Siro contro il Genoa, il Napoli arriva allo scontro diretto di sabato prossimo del Maradona da secondo in classifica con uno svantaggio di un solo punto. Nonostante ciò, Alessandro Buongiorno ha rilasciato alcune dichiarazioni spiazzanti sulla sfida contro i nerazzurri.

Il centrale, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport Italia’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:

Alessandro Buongiorno ha poi continuato il suo intervento:

“Il mio impatto con la maglia del Napoli è stato molto forte, ma cerco di dare il 100% sia in allenamento che in partita. In questa squadra ci sono giocatori importanti e non bisogna darsi per scontato. Sono contento di quello che sto facendo, spero di continuare così. Koulibaly e Kim? Sono dei grandi campioni. Loro hanno fatto la storia di questo club. Cerco di crescere per dare il mio contributo”.

Il giocatore ha anche parlato dell’origine campana dei suoi nonni:

Buongiorno ha poi concluso così la sua intervista:

“Il segreto per avere la miglior difesa insieme a quella della Juve? La collaborazione di tutta la squadra in entrambe le fasi. Bisogna avere uno spirito di squadra per raggiungere obiettivi del genere. Questa è la cosa prioritaria. Verona-Napoli? Quel match è stato importante, visto che ci ha fatto scattare qualcosa nella testa e nel cuore. Quella gara è stata un punto di svolta. Come prepara le partite Conte? Studiamo ogni match come se fosse una finale. Pensiamo solo a quel match. Guardiamo video e ci prepariamo tatticamente. Anguissa e McTominay? Sono giocatori davvero fondamentali, danno una mano sia in attacco che in difesa. Ma la cosa più importante è il lavoro di squadra, anche di quelli che la domenica restano in panchina”.