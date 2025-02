Buongiorno e Neres, spunta la richiesta speciale di un tifoso: sentite qui – VIDEO

Alessandro Buongiorno e David Neres si fermano con alcuni tifosi presenti all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno: quello che succede con i tifosi è imperdibile.

Il Napoli continua a lavorare a Castel Volturno in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Inter, che potrà dire molto sulle ambizioni degli azzurri per quanto riguarda lo Scudetto. Dopo la sconfitta di Como, il primato è tornato tra le mani della squadra allenata da Simone Inzaghi: anche per questo motivo, nel tardo pomeriggio di sabato gli azzurri sono chiamati a una prova di forza importante nella sfida in programma allo stadio Diego Armando Maradona.

L’imperativo di Antonio Conte e dei suoi uomini è quello di guardare avanti e non demordere, nonostante le difficoltà. D’altronde, la classifica recita che il Napoli è ancora in gioco per la lotta Scudetto, anche se i segnali delle ultime settimane, compresi quelli arrivati dall’infermeria, non sono dei più incoraggianti. Contro i nerazzurri, però, Conte potrebbe ritornare sul 4-3-3 che ha fatto le fortune dei partenopei in questa stagione, soprattutto nel caso in cui dovesse ritornare a disposizione Mathias Olivera. Con ogni probabilità, non ci sarà David Neres: il brasiliano continua a lavorare a Castel Volturno per recuperare dalla lesione muscolare, così come si evince dalle immagini che arrivano in questi istanti proprio dal centro sportivo.

News SSC Napoli, Buongiorno e Neres accontentano i tifosi all’esterno di Castel Volturno

Alessandro Buongiorno e David Neres si sono fermati con alcuni tifosi presenti quest’oggi all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno, nonostante la pioggia. I due azzurri hanno avuto modo di intrattenersi con gli stessi, scambiando anche qualche battuta simpatica.

In particolare, un tifoso chiede ad Alessandro Buongiorno un gol: imperdibile la risposta da parte del difensore centrale ex Torino, che è apparso sorridente e, come sempre, disponibile con i supporters presenti. Di seguito, le immagini che testimoniano l’incontro con i due giocatori della società partenopea:

Verso Napoli – Inter, di nuovo forfait per Neres? La situazione

Salvo colpi di scena, il Napoli dovrà fare a meno di David Neres anche per la sfida di sabato prossimo contro l’Inter, allo stadio Diego Armando Maradona.

Appare sempre più probabile che l’esterno brasiliano possa essere gestito per evitare eventuali ricadute. Non per questo, Conte potrebbe vedersi costretto a ripiegare nuovamente sul 3-5-2: in caso di ritorno di Olivera dal primo minuto, Spinazzola potrebbe essere spostato in attacco nel tridente, insieme a Lukaku e Politano.