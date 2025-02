Materazzi lancia l’allarme per il Napoli: “Se l’Inter vince al Maradona…”

Marco Materazzi ha parlato della super sfida tra Napoli e Inter, lanciando un avvertimento agli azzurri in caso di vittoria della squadra di Inzaghi

Nel corso di un’intervista per la Gazzzetta dello Sport, Marco Materazzi si è concentrato sulla sfida imminente tra Napoli e Inter, valida per la 27a giornata di Serie A. Non sarà una partita qualunque, ma quella che potrebbe decidere le sorti del campionato. I padroni di casa ci arrivano nel loro momento peggiore, con 3 pareggi e una sconfitta nelle ultime 4 partite e con l’ultima vittoria datata 25 gennaio.

I nerazzurri hanno riconquistato la vetta della classifica proprio nello scorso turno di Serie A e vogliono allungare definitivamente sulle inseguitrici. Anche l’Atalanta, infatti, guarderà attentamente la gara del Maradona, avendo la chance di recuperare punti almeno su una delle due dirette concorrenti al titolo. Sarà una sfida apertissima, che l’ex difensore ha analizzato soprattutto dal punto di vista psicologico.

Materazzi si espone: le dichiarazioni prima di Napoli-Inter

Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta, Materazzi non si è nascosto e ha sottolineato l’importanza della partita in programma sabato alle 18. In caso di successo del Napoli, i partenopei tornerebbero primi a +2, con un pareggio manterrebbero il -1 di distacco e con una sconfitta l’Inter volerebbe a +4. Soprattutto nel secondo caso, a goderne sarebbe l’Atalanta, che in una botta sola aggancerebbe Conte e si porterebbe a -2 dalla vetta della classifica.

Materazzi ha quindi dichiarato:

“Ho sempre detto che quella del Maradona sarebbe stata “La Partita”: lo scudetto non si farà a Napoli ma da lì se ne costruirà un bel pezzo. E l’Inter ci arriverà con l’abito ideale, perché il primo posto conquistato a una settimana dalla supersfida e dopo una lunga rincorsa al Napoli è tutta benzina per la testa e le gambe degli uomini di Inzaghi”.

Poi ha aggiunto:

“Se batterà il Napoli l’Inter non avrà chiuso i conti, ma di sicuro potrà piazzare un allungo importante, specialmente perché il faccia a faccia arriva in un momento particolare della stagione: Lautaro e compagni non sono al top della condizione e la fatica per un’annata fitta di impegni inizia a farsi sentire, ma il Napoli di oggi di sicuro non sta meglio, la sconfitta di Como gli ha fatto perdere la vetta sul più bello”.

Infine ha concluso: