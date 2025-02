Sudakov, super confessione sul Napoli: la frase che fa sognare i tifosi per l’estate

Calciomercato Napoli Ultimissime – Sudakov ha rilasciato delle dichiarazioni clamorose che faranno sognare i tifosi partenopei in vista dell’estate

Per il calciomercato Napoli ultimissime arrivano direttamente da Giorgi Sudakov, centrocampista offensivo ucraino che in passato è stato anche accostato agli azzurri. Vincitore degli ultimi due campionati con lo Shakhtar Donetsk, anche in questa stagione il classe 2002 sta mostrando tutto il suo talento, con 10 gol messi a segno in 25 presenze. Una media di una rete ogni 211 minuti, che lo rendono un prospetto interessantissimo sul mercato.

A proposito di eventuali trasferimenti, il Napoli andò vicino al giocatore, che ha rilasciato delle dichiarazioni inedite al Corriere dello Sport. Per il quotidiano ha raccontato tutta la verità sul retroscena di calciomercato che lo ha legato agli azzurri e non solo. Anche la Juventus, infatti, avrebbe provato a firmarlo, ma il calciatore, alla fine, è rimasto allo Shakhtar.

Sudakov, la rivelazione sul Napoli: si accende il calciomercato?

A Sudakov è stato subito chiesto della Serie A. L’ipotesi di giocare nel campionato italiano stuzzica il calciatore, già eletto come miglior giocatore ucraino dell’anno per due stagioni consecutive:

“Sì, mi piacerebbe giocare in Italia, è un paese con una grande storia calcistica, un calcio tattico e tifosi appassionati. Per un centrocampista con le mie qualità la Serie A potrebbe essere il campionato perfetto per crescere. Ci giocano molti centrocampisti di alto livello, gli allenatori sono grandi tattici e il calcio è molto intenso. Inoltre, molti giocatori ucraini hanno già lasciato il segno in Italia”.

Al classe 2002 è stato quindi chiesto come mai avesse detto di no a Juventus e Milan, ma è lì che il calciatore ha citato il Napoli:

“Innanzitutto ci sono state offerte dalla Juventus e dal Napoli. In secondo luogo: non ho mai detto di no. Vorrei mettermi alla prova nel campionato italiano, soprattutto in squadre così piene di stelle, ma la decisione finale spetta ai dirigenti e al presidente del mio club”.

A quel punto, è stato spontaneo il dubbio legato al Napoli e a cosa sia successo con i partenopei:

“Il Napoli ha fatto un’offerta, ma lo Shakhtar ha deciso che sarei dovuto restare con la squadra”.

A quel punto Sudakov ha lasciato le porte apertissime per approdare in Italia:

“Vedremo, come ho detto la Serie A sarebbe perfetta per crescere”.

I tifosi del Napoli possono quindi sognare. Ci sono chance di vedere Sudakov in Italia, magari proprio in maglia azzurra. Il giocatore ha un valore di mercato superiore ai 30 milioni di euro e ha un forte desiderio di giocare nel nostro campionato. In estate sarà uno dei calciatori maggiormente attenzionati dai top club di Serie A.