C’è un nome nuovo per il mercato del Napoli: Giovanni Manna sta provando ad anticipare i tempi, arriva l’annuncio in diretta.

Il Napoli lavora per il calciomercato estivo. Giovanni Manna sa bene che l’organico a disposizione di Antonio Conte andrà rinforzato e servirà mettere in piedi una strategia vincente, soprattutto perchè gli azzurri con ogni probabilità il prossimo anno dovranno giocare in Europa, la Champions ovviamente resta l’obiettivo primario.

Ecco perchè c’è la netta consapevolezza che qualcosa andrà fatto e che da qui alla fine della stagione bisognerà tirare le somme per capire come e soprattutto dove andare a rinforzare la rosa. Circolano già dei nomi che di sicuro fanno al caso di Conte, e cosi il direttore sportivo proverà a giocare d’anticipo per non farsi trovare impreparato.

Calciomercato Napoli – Solet il nome per l’estate: le ultime

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, soffermandosi proprio su momento del Napoli: “Tra gli astri nascenti, tra quelli che vengono osservati dai dirigenti della CAN, ce ne sta uno bravissimo, ha fatto il quarto uomo in Inter-Genoa, è Arena di Torre del Greco che viene stimato molto dai vertici arbitrali. In questo finale di campionato assisteremo al suo debutto in A”, ha detto De Maggio parlando del tema arbitri.

Poi un passaggio sul mercato ed un nome che potrebbe stuzzicare la piazza partenopea e lo stesso Manna per la prossima estate: “Solet? Qualche rumors mi arriva sul fatto che il Napoli ci stia lavorando in vista della prossima stagione”.