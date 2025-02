Dal Real Madrid al Napoli, l’affare impossibile ora si può sbloccare

Calciomercato – Un super giocatore del Real Madrid potrebbe realmente trasferirsi al Napoli? L’affare impossibile rischia di concretizzarsi: i dettagli

Per il calciomercato del Napoli si accende un rumor che potrebbe infiammare l’estate dei tifosi partenopei. Un super giocatore del Real Madrid avrebbe realmente la chance di trasferirsi in azzurro? Non sarebbe la prima volta. Solamente nel recente passato, come tutti voi ricorderete, calciatori del calibro di Higuain, Callejon e Albiol hanno fatto questo percorso, entrando nella storia del club.

C’è chi è ricordato con più affetto, come l’esterno spagnolo, e chi ha scritto pagine leggendarie dal finale amaro come l’argentino. Gli ex Real, però, hanno lasciato un’impronta importante nel Napoli, che ora potrebbe sognare realmente in grande. Quando un giocatore dei Blancos arriva in Serie A, nell’era moderna, ha quasi sempre fatto bene: vedi alla voce Theo Hernandez, Hakimi e Nico Paz.

Arda Guler, da sogno a realtà? Il calciomercato del Napoli stravolto

Da dove nasce l’ipotesi di vedere Arda Guler in maglia Napoli? Il nostro focus parte dalle recenti (non) prestazioni del giocatore turco. L’ala, che compie proprio oggi 20 anni, ha trovato pochissimo spazio nelle ultime uscite del Real Madrid. Nel mese di febbraio ha accumulato 76 minuti in 7 partite, tutti giocati in Copa del Rey contro il Leganes. Per lui 0 minuti in Liga e 0 minuti in Champions League.

La squadra di Ancelotti sta vivendo un periodo di alti e bassi, ma il passaggio del turno contro il Manchester City e la lotta serrata con Barcellona e Atletico in campionato, hanno riacceso Carlo Ancelotti. Nel suo Real, però, al momento non c’è spazio per Arda Guler. Il turco ha realizzato 3 gol e 5 assist in 27 presenze o dovremmo dire in 967 minuti, praticamente 11 partite.

Lo score non è neanche così negativo dato il pochissimo minutaggio a disposizione, ma è evidente che il ragazzo sta facendo fatica ad emergere. E allora ecco che l’ipotesi di un trasferimento in estate prende piede più facilmente. Il suo attuale stipendio è di 2,5 milioni di euro netti, per nulla impossibili da pareggiare in Italia e il Napoli potrebbe realmente pensarci per rinforzare la fascia destra il prossimo anno.

Un colpo che appariva impossibile sulla carta fino a pochi mesi fa, ma che ora potrebbe concretizzarsi se la stagione del classe 2005 dovesse continuare a regalare poche emozioni. Il Real, che ha ceduto Rafa Marin al Napoli quest’estate, ha un ottimo rapporto con gli azzurri. Florentino Perez e Aurelio De Laurentiis potrebbero incontrarsi e parlare di una pazza idea di calciomercato, che farà attivare immediatamente il direttore sportivo Manna.