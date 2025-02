Lukaku e il mese da incubo, spunta un dato preoccupante: non era mai successo col Napoli

Ultimissime Calcio Napoli – Emerge un dato allarmante su Romelu Lukaku, reduce da un febbraio terribile: non era mai successo da quando è arrivato in azzurro

Per le ultimissime calcio Napoli vi riportiamo un dato statistico legato a Romelu Lukaku e al suo febbraio horror come per tutti i suoi compagni di squadra. I partenopei non hanno vinto una sola partita dall’inizio di questo mese, avendo pareggiato con Roma, Udinese e Lazio e perso con il Como. Addio al primato in classifica a favore dell’Inter e lotta scudetto ancora aperta ma affrontata con molta più paura.

La condizione atletica e mentale degli azzurri è ai minimi stagionali e i risultati parlano chiaro. Febbraio è stato devastante per la squadra di Conte, che ha raccolto appena 3 punti in quattro partite. Un bottino misero, con Lautaro e compagni che ne hanno approfittato per trovarsi a +1 in classifica a 12 partite dalla fine e con l’Atalanta che insegue a -2. Tutto ancora aperto, ma il Napoli deve ritrovarsi.

Lukaku si è perso: la terribile statistica che ha condizionato il Napoli

Non tutti i tifosi hanno apprezzato la scelta di acquistare Romelu Lukaku in estate, specie come sostituto di Victor Osimhen. Una buonissima fetta di sostenitori partenopei ha più volte criticato il belga per le sue prestazioni. Quella contro il Como, va detto, è stata tra le peggiori in maglia Napoli. Il belga ha toccato un numero esiguo di palloni, specie nel secondo tempo, per poi uscire.

É innegabile, però, che l’attaccante ha un suo peso nel reparto offensivo del Napoli. Si sente la differenza quando c’è e non c’è, ancor più che in termini di gol personali, quanto in quelli fatti fare ai compagni liberando spazi. La trasferta in Lombardia, però, non gli ha portato bene, risultando tra i peggiori in campo.

Non è un caso che quando Big Rom non gira, anche il resto della squadra ha fatto più fatica. Resta il terminale offensivo del Napoli, che dipende anche da lui. Proprio per questo motivo, ci siamo soffermati su un dato legato ai gol di Lukaku in Serie A e abbiamo scoperto un dato poco ribadito.

Quello attuale è il periodo più lungo in campionato in cui non realizza un gol Romelu, almeno da quando è al Napoli. Niente marcature contro Roma, Udinese, Lazio e Como. Ben 4 partite senza segnare, un record negativo battuto dopo aver saltato gli ultimi appuntamenti con la rete. Non era mai successa a Lukaku, che quest’anno contava al massimo due giornate senza segnare in maglia azzurra..

Il belga spera di tornare a fare gol proprio contro il suo passato, l’Inter. Una rete in una partita così pesa come un macigno. Bisogna onorare e rispettare la maglia azzurra e Lukaku dovrà aspettare il weekend per riuscirci di nuovo.