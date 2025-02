Napoli ko a Como, Conte sotto accusa: è bufera

Como Napoli 2-1, arrivano le critiche dei tifosi nei confronti di mister Antonio Conte: bufera sui social.

Nulla da fare al Sinigaglia contro il Como: gli azzurri perdono 2-1 contro la squadra di Cesc Fabregas. Complici alcune assenze di troppo ed il pressing continuo del Como, la squadra di Antonio Conte non è riuscita a ribaltare il risultato. Dopo l’autorete iniziale di Rrahmani, i partenopei sono riusciti a condurre un discreto primo tempo senza però confermarsi nel secondo tempo.

Como Napoli, critiche a Conte: “Con la testa già a Napoli-Inter”

Per provare a rimanere in vetta, Antonio Conte ha schierato in campo una formazione capace di assecondare le assenze, su tutti di Neres, e di preservare, nel caso specifico, Anguissa a rischio per il match contro l’Inter causa ammonizione. Nonostante una buona prestazione di Billing, gli azzurri soprattutto in mezzo al campo hanno sofferto molto.

Lobotka, su tutti, ha avuto qualche difficoltà di troppo ed i tifosi, infatti, avrebbero ritenuto opportuna la sua sostituzione prima dell’errore decisivo per il 2-1 di Diao. Ecco alcuni commenti da parte dei tifosi sulla gestione della partita da parte di mister Conte: “Togliere Billing per Anguissa e non togliere Lobotka che oggi ha sbagliato dice molto di Conte” oppure “Che vergogna, Conte è già con la testa all’Inter, ormai non incide più”.