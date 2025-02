Lautaro e Lookman, doppio messaggio al Napoli: le dichiarazioni accendono la lotta scudetto

Napoli Calcio Ultimissime – Dopo le rispettive vittorie in campionato, Lautaro Martinez e Ademola Lookman, hanno lanciato un messaggio agli azzurri che accende la lotta scudetto

Per il Napoli calcio ultimissime arrivano dopo i successi di Inter e Atalanta rispettivamente contro Genoa ed Empoli. Le due squadre nerazzurre hanno approfittato della sconfitta dei partenopei contro il Como per recuperare 3 punti. Gli uomini di Inzaghi si sono portati al primo posto in classifica, mentre la Dea ha accorciato a -2 rimanendo in terza posizione.

In serata abbiamo analizzato il calendario delle tre protagoniste per la lotta allo scudetto, osservando come il Napoli debba ancora crederci, ma che ha bisogno di recuperare la condizione migliore. I numerosi impegni dell’Inter e la difficoltà delle sfide rimaste all’Atalanta, danno chance agli azzurri, che non potranno però sbagliare lo scontro diretto di sabato prossimo se vorranno ancora credere nel sogno.

Lautaro e Lookman avvisano il Napoli: le dichiarazioni accendono la sfida

Nel day after della vittoria sul Genoa, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni ufficiali dell’Inter. Il capitano nerazzurro ha deciso il match di San Siro con il suo decimo gol stagionale, una rete pesantissima che ha riportato la sua squadra al primo posto dopo mesi.

Al canale ufficiale interista ha dichiarato:

“Sappiamo che arrivavamo da una sconfitta che ci ha fatto molto male per tutto quello che significava, ma siamo ancora in piedi. Capiamo la gente, noi ci concentriamo sempre su di noi e sullo spogliatoio, abbiamo parlato tra di noi e l’importante è che la squadra sia sempre compatta e unita, pensando alle sconfitte per ripartire dando il massimo. “Questo gruppo dà l’anima per questa maglia, la gente può essere tranquilla. Il messaggio è per noi: oggi siamo in testa, ma abbiamo lasciato dei punti importanti per strada, dobbiamo lavorare, crescere e migliorare. Segnale al Napoli? Il segnale che diamo è che noi ci siamo“.

Parole chiare quelle dell’argentino, che è consapevole dei punti persi per strada dalla sua Inter, ma anche della forza della squadra che è tornata prima e che ha voglia di mantenere la vetta della classifica. Anche Lookman è stato intervistato al termine della trasferta contro l’Empoli vinta per 5-0 con una sua doppietta. Dopo il caso con Gasperini scoppiato in settimana, il nigeriano ha risposto sul campo e ha lanciato un messaggio sullo scudetto: