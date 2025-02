Como-Napoli, tensioni prima della partita: ecco cosa è successo

Calcio Napoli notizie – Tensione fuori lo stadio Sinigaglia per il lunch match della giornata. Di seguito gli ultimi aggiornamenti sull’accaduto.

Il Napoli di Antonio Conte esce sconfitto dallo stadio Sinigaglia di Como e cede la vetta della classifica agli uomini di Inzaghi. Una giornata partita subito male, considerando l’autogol di Rahmani dopo appena pochi minuti.

Poi il pari di Raspadori che sembrava aver rimesso in piedi tutto e, invece, a pochi minuti dalla fine è arrivata la rete di Diao per il due a uno finale a favore dei comaschi.

Tensione fuori lo stadio Sinigaglia: tifosi del Napoli senza biglietto

Finalmente sono giunti aggiornamenti per quanto riguarda le tensioni avvertite fuori dallo stadio nel pre-match di Como-Napoli. Come riportato infatti da ‘Il Mattino’, alcuni tifosi azzurri si erano presentati ai controlli senza biglietto. Alcuni di loro addirittura in possesso di biglietti falsi.

Ecco perché quindi il prolungamento dei controlli all’esterno. L’ingresso dei tifosi ospiti, infatti, era stato consentito soltanto a strettissimo ridosso del calcio di inizio. Adesso è chiaro anche il perché di ciò. Un episodio quindi sicuramente spiacevole, ma che quantomeno non ha avuto alcun tipo di conseguenze gravi.