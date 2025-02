Fiorentina, ko per Kean e Folorunsho: le ultime per il Napoli

Brutto spavento nel match del Bentegodi per la Fiorentina, con Kean costretto al cambio per una brutta botta alla testa. Problema anche per Folorunsho. Le loro condizioni in vista della partita con gli azzurri.

La Fiorentina perde clamorosamente in casa del Verona con un gol nei minuti di recupero e lascia per strada altri tre punti nella corsa all’Europa. Nonostante ciò, però, non è questo a far preoccupare squadra e tifosi. Moise Kean, infatti, è uscito al minuto 66 dopo una botta alla testa causando lo shock di tutti i presenti e gli spettatori. Inoltre, anche Folorunsho è stato sostituito poco dopo per problemi fisici.

Le condizioni in tempo reale di Kean e Folorunsho

Prima lo scontro aereo che gli ha procurato una vistosa ferita al sopracciglio e il conseguente intervento dei medici, poi l’accascio al suolo pochi minuto dopo. Moise Kean non ce la fa ed è costretto al cambio. Uscito dal campo in barella e subito portato via per accertamenti. Un brutto spavento per tutti i presenti, anche se ora fortunatamente Moise sembra stare bene. Quanto prima ci saranno nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni che restano tutt’ora da valutare.

Nel frattempo brutto colpo anche per Folorunsho, in questo caso alla gamba destra. Palladino quindi è stato costretto, pochi minuti dopo il cambio dell’attaccante italiano, a sostituire anche il nuovo arrivato. Anche per lui le condizioni non sembrano preoccupare, ma anche in questo ci saranno nuovi aggiornamenti a breve.