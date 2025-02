Napoli, è già testa al calciomercato estivo: spunta un nuovo nome per l’attacco

Calciomercato Napoli Ultimissime – Giovanni Manna starebbe già lavorando alla campagna acquisti estiva e sarebbe spuntato un nuovo nome per l’attacco

Per il calciomercato Napoli ultimissime arrivano già in prospettiva per l’estate. I partenopei stanno lottando per conquistare uno scudetto che apparirebbe a tutti come un’impresa. La rosa a disposizione di Antonio Conte è corta e con calciatori non tutti di altissimo livello. Inoltre, il mercato invernale ha indebolito notevolmente la squadra con la cessione di Kvaratskhelia e l’innesto di Okafor.

I recenti risultati hanno mostrato le difficoltà del Napoli, che ha perso il primato in classifica ed è chiamato a un tour de force finale di altissimo livello per sperare ancora nella vittoria del campionato e per mantenere salda la qualificazione alla prossima Champions League. Ecco perché il d.s. Giovanni Manna, avrebbe già mosso i primi passi verso l’estate, dove non sono ammessi ulteriori errori.

Calciomercato Napoli, occhi su Talbi: le ultimissime

Nel corso del suo editoriale, il giornalista di TMW Niccolò Ceccarini, si è soffermato anche sul calciomercato del Napoli, approfondendo proprio il tema dei futuri acquisti in estate. Una delle priorità della società sarà sicuramente l’attaccante, quell’esterno sinistro che dovrà realmente sostituire Kvaratskhelia. Sarà quello un punto di partenza per riuscire a risultare competitivi il prossimo anno.

Il collega esperto di mercato ha dichiarato:

“Sono mesi molto importanti anche per il Napoli, che sta facendo le sue riflessioni per piazzare a giugno il colpo che avrebbe voluto fare a gennaio. Il casting per il dopo Kvara è partito da tempo ma si arricchisce anche di nomi nuovi. L’ultimo è Chemsdine Talbi, del Club Brugge, classe 2005. Un talento assoluto che ha fatto vedere tutte le sue qualità anche nel play-off di martedì scorso quando è stato il protagonista assoluto con una doppietta che ha di fatto eliminato l’Atalanta. Il club azzurro non ha però certo abbandonato le idee del mercato invernale. Garnacho e Adeyemi restano ipotesi da tenere sempre in grande considerazione, anche perché magari a giugno la loro valutazione (soprattutto per l’esterno argentino del Manchester United) potrebbe essere diversa.”

Il Napoli avrebbe le idee chiarissime dunque. Un vantaggio, soprattutto per le eventuali tempistiche. La dirigenza partenopea, infatti, ha sbagliato i tempi delle trattative quest’inverno, rallentando le operazioni e non riuscendo a chiudere in tempo affari realmente utili. In estate, con più tempo a disposizione, non si dovrà compiere lo sbaglio di dilatare la durata delle trattative, fornendo al contrario i giocatori a Conte il prima possibile.