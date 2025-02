“Fa male”, Conte su Como-Napoli: tecnico deluso

Serie A, Como Napoli 2-1: pomeriggio amaro per Antonio Conte che ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita.

Triplice fischio al Sinigaglia: il match tra Como e Napoli si è concluso sul risultato di 2-1. La sconfitta contro la squadra di Fabregas non permette agli azzurri il nuovo sorpasso sull’Inter di Simone Inzaghi che rimane, così, primo in classifica a +1 sul Napoli di Antonio Conte. A poco meno di una settimana dallo scontro diretto, così, al Maradona i partenopei affronteranno, nello scontro diretto, l’Inter da secondo in classifica.

Sulla partita di Como e sulla preparazione che spetterà al Napoli in vista del big match, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel post partita.

Conte: “Abbiamo mostrato un po’ delle crepe, non dobbiamo tirare troppo la corda”

Rispetto alla gara disputata contro il Como, Conte ha sottolineato:

“A me il primo tempo è piaciuto molto anche perché dopo l’errore di Rrahmani abbiamo ripreso subito a giocare e a fare la partita. Quello su cui ci dobbiamo interrogare è il secondo tempo. I propositi sono rimasti nello spogliatoio: essere intensi, accettare i duelli ed alzare l’intensità. Nel secondo tempo è entrata un’altra squadra. Siamo stati subito remissivi. Ci sono degli step anche a livello mentale che bisogna fare. C’è bisogno anche di tempo però il secondo tempo non è stato di livello e sul piano dell’approccio e mentalità. Dispiace, sono io l’allenatore e devo allenare anche il piano mentale ma posso farlo fino ad un certo punto“.

Sull’aspetto mentale della squadra:

“Questa è una battuta d’arresto che fa male soprattutto per come è arrivata. A livello mentale abbiamo mostrato un po’ delle crepe. Nelle ultime partite ci siamo fatti rimontare. I ragazzi stanno dando il massimo ma come dico sempre bisogna fare un percorso ma c’è bisogno di tempo. Stiamo lavorando dall’inizio dell’anno con una certa pressione che abbiamo gestito bene perché comunque siamo ai vertici della classifica. Non ci aspettavamo questo. Dobbiamo fare meglio e analizzare questo secondo tempo in cui c’è stata più fame da parte dell’avversario“.

In merito alla prestazione di Lukaku e del collettivo: