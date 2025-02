Como-Napoli, Fabregas senza dubbi: “Può cambiare la stagione”, poi da applausi su Conte

Ultime calcio Napoli- Fabregas ha caricato il Como in vista della gara contro il Napoli, rilasciando anche delle parole stupende per Conte.

Si giocherà domani alle 12.30 la gara fra Como e Napoli. Gli azzurri hanno l’obiettivo di confermarsi in vetta alla classifica nel weekend antecedente allo scontro diretto con la diretta inseguitrice Inter in classifica.

I ragazzi di Conte dovranno però prima pensare al Como di Fabregas, squadra ricca di talenti molto interessanti e che sta attraversando un periodo di forma molto positivo.

Fabregas carica il Como in conferenza stampa

Ha presentato la gara l’allenatore dei lombardi Cesc Fabregas, intevenuto in conferenza stampa. Lo spagnolo non ha usato giri di parole per descrivere l’importanza della gara:

“Quella di domani contro il Napoli è la tipica partita che cambierebbe tutta la stagione in caso di vittoria, anche sotto l’aspetto mentale. Vogliamo fare una bella prestazione; ovviamente sappiamo contro la squadra prima in classifica sarà necessaria una partita perfetta per vincere”.

L’allenatore ha anche risposto in merito alle possibili scelte di Conte, che ha cambiato modulo per passare al 3-5-2 nell’ultimo match contro la Lazio:

“Non sappiamo che modulo schiererà mister Conte, ma quello che è importante è il nostro gioco e il nostro modo di stare in campo. Noi vogliamo continuare a mantenere alto il livello delle nostre prestazioni e per farlo non dobbiamo mai mollare. L’importante in questo momento è dare continuità”.

Fabregas esalta Conte in conferenza

Fabregas ha anche detto la sua sul possibile schieramento in campo del diffidato Anguissa da parte di Conte:

“Secondo me giocherà, ma la scelta non la devo prendere io. Noi abbiamo preparato la partita pensando che lui giocherà perché penso che mister Conte, che conosco bene, voglia conquistare tre punti e manderà in campo la formazione con i migliori giocatori che ha a disposizione”.

Tanti anche i complimenti per Antonio Conte, suo allenatore ai tempi del Chelsea:

“Conte è un grande allenatore, basti vedere cosa ha fatto negli ultimi quindici anni. Tutti lo conosciamo per la sua fame di vittorie, la sua identità è molto chiara e lui lotta sempre per i tre punti”.

Insomma, Fabregas ha reso ben chiare le ambizioni del Como anche in occasione della gara contro la prima della classe. Una partita che sarà però contraddistinta anche da un clima di fratellanza: quello fra i due allenatori e quello sugli spalti fra le due tifoserie.