Sorpresa Napoli, scoperte le carte di Conte: l’ha fatto davvero

Ultime calcio Napoli – Su alcune scelte prese da Antonio Conte in queste ultime settimane, di fatto, sono stati scoperti diversi retroscena.

Il Napoli di Antonio Conte, quindi, domani sarà di scena a Como per sfidare la squadra agli ordini di Cesc Fabregas. I partenopei, dopo quella dello Stadio Olimpico di una settimana fa contro la Lazio, hanno di fronte a loro un’altra trasferta molto difficile.

Il Como, come dimostra la vittoria di domenica scorsa a Firenze, sta vivendo un ottimo momento di forma. Il Napoli, visti i tre pareggi consecutivi rimediati, sta vivendo un periodo di flessione. Proprio su quest’ultimo fronte, di fatto, bisogna segnalare una scelta netta presa dallo stesso Antonio Conte.

Napoli, ecco perchè Conte ha concesso anche dopo la Lazio qualche giorno di riposo: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano partenopeo ‘Il Mattino’, infatti, il tecnico pugliese sta concedendo ultimamente dei giorni di riposo ai suoi uomini per cercare di non farli infortunare. Questa decisione di Antonio Conte è arriva sia dopo la vittoria con la Juve di Thiago Motta che dopo il pari di una settimana fa contro la Lazio di Marco Baroni.

L’ex ct della Nazionale italiana, dopo il grandissimo sforzo fatto dalla sua squadra tra il mese dicembre e quello di gennaio, è ben consapevole che questo è il momento anche di staccare un poco. L’obiettivo, di fatto, è quello che il Napoli possa recuperare la miglior condizione proprio nel rush primaverile per la vittoria finale dello scudetto.

Napoli, Spinazzola rientra dal primo minuto con il Como: Matias Olivera dovrebbe farcela per l’Inter

Antonio Conte, quindi, vuole fermare la serie di infortuni che c’è stata a Castel Volturno in queste ultime settimane. Basti pensare che nell’ultimo mese tra le fila del Napoli ci sono stati la bellezza di quattro infortuni. L’ultimo è stato quello che ha riguardato Pasquale Mazzocchi. Quest’ultimo, di fatto, dovrebbe tornare direttamente dopo la sosta del mese di marzo.

Per il tecnico pugliese, fortunatamente, sono arrivate anche dalle ottime notizie dall’infermeria. Leonardo Spinazzola, infatti, è arruolabile già per il match di domani contro il Como. Mathias Olivera, invece, dovrebbe farcela per essere tra i titolari azzurri che tra una settimana sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona l’Inter di Simone Inzaghi.