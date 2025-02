Napoli senza Mazzocchi: Conte cambia ancora, ecco la mossa

Napoli Calcio – Ultimissime sugli undici titolari di Conte per la sfida contro il Como: ecco chi giocherà

Antonio Conte pensa, rimugina alle opzioni che ha a disposizione. Poche, molto poche. La panchina è corta, ma soprattutto la catena di sinistra è malmessa a causa di continui infortuni. E oggi la brutta notizia è arrivata puntuale, seppur lo staff tecnico sapesse già da diverse ore quale sarebbe stata la problematica in vista della trasferta di Como.

Infatti, Pasquale Mazzocchi resterà out per diverse settimane a causa di un problema muscolare. L’esterno del Napoli era diventato titolare per le assenze di Olivera e Spinazzola, entrambi infortunati. Oltretutto, Conte ha dovuto cambiare assetto tattico, passando alla difesa a tre e senza tridente offensivo, visto che anche Neres è stato costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio.

Como-Napoli, chi gioca al posto di Mazzocchi

C’è però una discreta buona notizia che circola da Castel Volturno e sarà confermata solo alla vigilia del match da Antonio Conte. Infatti, il mister potrebbe recuperare sia Olivera che soprattutto Spinazzola per la gara di domenica al Sinigaglia.

Secondo Sky Sport, l’ex esterno della Roma sarà addirittura chiamato a giocare da titolare. Olivera, invece, attenderà e si siederà in panchina perché non ancora al 100%. Ma entrambi i calciatori reduci da un infortunio saranno finalmente convocati.

Chiaramente, si tratta di un’emergenza. E Conte dovrà sfruttare tutte le armi a sua disposizione per trasformare questi problemi in opportunità. Gli azzurri arrivano al match contro il Como dopo tre pareggi consecutivi e ora serve una sterzata vincente, altrimenti il peso di Napoli-Inter sarà maggiore. E il rischio sorpasso è praticamente dietro l’angolo.

Le probabili formazioni di Como-Napoli

Ancora out Dele Alli, che solo nelle prossime settimane farà il suo debutto nel campionato italiano. Fuori anche Sergi Roberto, infortunato. Stagione tormentata per lo spagnolo ex Barcellona. Il Como, ad ogni modo, si gode il suo pupillo Diao che sarà protagonista nel tridente disegnato da Cesc Fabregas.

Antonio Conte conferma il 3-5-2 visto contro la Lazio, ma senza Mazzocchi. Come già sottolineato sopra, ci sarà Spinazzola sulla corsia mancina, mentre dall’altra parte spazio a Politano, il quale contro i biancocelesti era partito solo dalla panchina. Fuori dai titolari Juan Jesus: il terzetto di difesa sarà composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. In attacco pochi dubbi: Raspadori e Lukaku.

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Dossena, Kempf, Valle; Perrone, Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Paz, Diao

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori